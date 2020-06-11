لا يُعرف مصيرهما.. عائلة الجبري تدعو السلطات السعودية للإفراج عن نجليها

دعت عائلة سعد الجبري -وهو أحد كبار مسؤولي الاستخبارات السعودية السابقين- الحكومة والمشرعين في الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل الإفراج عن نجليها المعتقلين في السعودية.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن العائلة لا تعرف ما إذا كان عمر وسارة (نجلا الجبري) ما زالا حيين بعد أن اعتقلتهما السلطات السعودية في مداهمة لمنزلها بالرياض.

وقالت الصحيفة إن الرياض اعتقلت عمر وسارة في منتصف مارس/آذار الماضي، وتعتقد أسرة الجبري أنهما محتجزان كرهائن، لإجبار والدهما الذي يعيش في منفى اختياري في كندا على العودة إلى المملكة.

ونقلت عن خالد الجبري النجل الآخر لسعد أن عائلة الجبري وعلى أمل تأمين إطلاق سراح سارة وعمر كانت تتعامل مع الحكومتين الكندية والأميركية وتقوم بجولات في الكونغرس.

وكان خالد -وهو طبيب قلب يعيش مع والده في تورونتو- قد صرح للصحافة نهاية الشهر الماضي بأن أخاه عمر (21 عاما) وأخته سارة (20 عاما) اعتقلا وسجنا كوسيلة ضغط لإجبار والدهما على العودة إلى المملكة من المنفى في كندا.

وقالت الصحيفة إن قضية عمر وسارة تحظى باهتمام متزايد بسبب الروابط السابقة لوالدهما مع الحكومات الغربية ووكالات الأمن والاستخبارات في أميركا وبريطانيا، كما سلطت الضوء مجددا على الحكم الاستبدادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما نقلت الصحيفة عن نجل الجبري قوله إن عائلته مستهدفة بسبب علاقة والده السابقة الوثيقة مع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

قطيعة وأسباب

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت قبل نحو أسبوعين في مقال للكاتب ديفيد إغناشيوس- أن القطيعة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسعد الجبري جاءت بعد حضور الأخير -بأوامر من ولي العهد السابق محمد بن نايف- لقاء مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية حينها جون برينان، ولقاء آخر في لندن مع وزير الخارجية البريطاني وقتها فيليب هاموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين الأمير محمد بن سلمان والجبري يرجع أيضا إلى تحذير الأخير بشدة من حرب اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية وبريطانية أن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد حذر محمد بن سلمان -خلال زيارته أبو ظبي عام 2015- من أن الجبري قد تكون له روابط مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه مسؤولو المخابرات الأميركيون والبريطانيون السابقون.

من جهته، فند خالد الجبري هذا الادعاء، وأفاد بأن والده مسلم متدين، متسائلا "كيف يمكن أن يكون الشخص المستهدف من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في الوقت نفسه؟ إنه ادعاء مناف للعقل" حسب تعبيره.