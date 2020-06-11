صحيفة: مسؤول بـ "حكومة طبرق" يأمل في دعم إسرائيلي لحفتر

قالت صحيفة مكور ريشون اليمينية المتطرفة إن عبد السلام البدري -الذي وصفته بنائب رئيس الحكومة الليبية في بنغازي (الحكومة المؤقتة التابعة لبرلمان طبرق)- دعا إسرائيل للانضمام إلى مبادرة توقيع اتفاق بحري مشترك مع لبنان ومصر وقبرص واليونان، ردا على اتفاق التعاون البحري الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق منذ شهور.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن البدري -في أول مقابلة لمسؤول ليبي مع وسيلة إعلامية- أنه أعرب عن أمله في أن تنضم إسرائيل إلى داعمي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال "إننا لم نكن في يوم من الأيام ولن نكون أعداء وإننا نأمل في تأييدكم".

في المقابل نفى البدري إدلاءه بأي تصريحات طلب فيها دعما إسرائيليا. وقال إن هذه التصريحات تسعى إلى تشويه الدعم السياسي لقوات حفتر في الحرب التي تخوضها ضد الجانب التركي والأطراف الخارجية.

وأكد البدري لوسائل إعلام داعمة لحفتر أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من نشر وروج لهذه التصريحات.

وكان موقع "ليبيا 24" التابع لأنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي قد نشر تصريحا منسوبا للبدري يعرب فيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في الحصول على دعم لقوات حفتر.