شاهد.. ضباط مصريون يدربون جنودا من جنوب السودان على حدود إثيوبيا

بثت قناة "رامسيل برودكاستينغ" التلفزيونية بدولة جنوب السودان تسجيلا قالت إنه لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان في موقع جبل مابان، على بعد ثلاثين كيلومترا من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وقالت إن التسجيل سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، حيث ذكر أنه قلق للغاية من تورط بلاده في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأشارت القناة إلى أن ما ظهر في الفيديو هو كتيبة ٌمسلحة من جنوب السودان تردد صيحات عسكرية باللغة العربية.

يأتي ذلك بعد أيام من نفي حكومة جنوب السودان رسميا الأخبار المتداولة حول منحها قاعدة عسكرية لمصر في بلدة مايوت التي تبعد عشرين كيلومترا من الحدود مع إثيوبيا.