مصر.. كورونا يحصد أرواح 59 طبيبا والتخبط والإهمال يعصفان بالمستشفيات

ارتفعت حالات الوفاة بين الأطباء المصريين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 59 طبيبا، وفي الوقت نفسه يتواصل نشر فيديوهات لمرضى يشكون من تردي الأوضاع في مستشفيات العزل.

وفي آخر حصيلة رسمية لضحايا كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المعلنة إلى أكثر من 38 ألفا والوفاة إلى 1342. علما بأن نشطاء في مواقع التواصل تحدثوا مرارا عن أن الحالات في الواقع أكثر من ذلك، كما ألمح وزير وإعلاميون مقربون من السلطة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون خمسة وربما عشرة أضعاف المعلن.

ووفقا لنقابة الأطباء فقد ارتفعت حالات الوفاة والإصابة بين الأطباء نتيجة فيروس كورونا إلى 59 طبيبا و400 مصاب.

ودفع ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الأطباء النقابة لمطالبة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.

وطالبت النقابة في خطاب رسمي بتطهير الأماكن المخصصة لسكن الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، والحد من أعداد المقيمين فيها، بالإضافة إلى استبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل من الفرق الطبية من التعامل مع مصابي فيروس كورونا.

احتجاجات وانتقادات

ومع ارتفاع أعداد الإصابات في الكوادر الطبية بسبب عملهم دون أدوات حماية، تظاهرت ممرضات مستشفى نصر النوبة للمطالبة بإجراء مسحات لهن، واشتكت الممرضات من الفوضى وخلط مصابي كورونا مع الحالات المشتبه بها مما يهدد بنشر العدوى.

وشكت ممرضة من إهمال وزارة الصحة لمطالب الممرضات في مواجهة كورونا، مناشدة بحماية الأطقم الطبية في ظل تفشي الوباء.

شاهد | ممرضة مصرية تشكو إهمال وزارة الصحة لمطالب الممرضات في مواجهة #كورونا #المسائية pic.twitter.com/3b8YnPVYL6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2020

كما اشتكت طبيبة من سوء الخدمة المقدمة، قائلة "أنا اللي بمسح الحمامات! (المراحيض)" كما شكت من تعنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

فيديوهات استغاثة

بدوره نشر المطرب الشعبي شريف يسري الشهير بـ "شيكو" مقطع فيديو، ظهر فيه منهارًا وهو يعلن وفاة والدته المريضة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وظهر شيكو في الفيديو في حالة انهيار تام وهو يقول "محدش يكلم لي حد، شكرا، أمي ماتت" وظل يكررها وهو في حالة بكاء هستيرية.

وكان شيكو قد نشر فيديو، قبل أيام، استغاث فيه باكيًا بوزارة الصحة والمسؤولين ومتابعيه، لإنقاذ والدته المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، قائلًا "أعمل ايه مش لاقي حد يساعدني، أبوس رجليكم قفوا جنبي".

وتابع منتحبًا "مستشفى إمبابة العام (بمحافظة الجيزة) رفض استقبالها لعدم وجود أماكن، الدكتور بيقول مفيش مكان في الرعاية المركزة، وأمي عندها أزمة في الكلى والكبد، أمي هتموت مني يا جدعان، مليش غيرها".

واستطرد مواصلًا صرخاته "أروح بيها فين يا ربي، مش عارف أعمل ايه، حد يكلم المستشفى والنبي، مفيش رحمة يا ربي، أبيع عربيتي خدوا كليتي أعمل أي حاجة خدوا مني أي حاجة أبوس إيديكم ساعدوني". لكن دون جدوى.

ولم يكن شيكو المواطن الوحيد الذي يفقد والدته أو عزيزا لديه بنفس الطريقة وبذات الحجج والأسباب.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد منحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، وصل إلى حد تهديد بعض المواطنين بحرق أنفسهم لرفض مستشفيات استقبال مرضاهم.

وفي مشهد كارثي، تُركت جثة رجل تُوفّي بمستشفى المطرية، في مكانها بالساعات دون تدخل من أحد، مما أثار عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد تداول الفيديو قررت وزارة الصحة إقالة الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه، في حين ذكر بيان لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

ومن هؤلاء مواطن من الصعيد نشر مقطع فيديو ينتقد فيه رفض مستشفى الشاملة في أسيوط (جنوب البلاج) استقبال شقيقته المصابة بفيروس كورونا، وتهديد الشرطة بالقبض عليه.

يأتي ذلك في وقت قالت مها طلعت المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لأنها لم تشهد انحسارًا للإصابات ولم تدخل الموجة الثانية التي يتوقع فيها زيادة أعداد المصابين.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالة وفاة.