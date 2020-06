بعد فاجعة فلويد.. هل يرشح بايدن امرأة من أصول أفريقية لمنصب نائب الرئيس؟

في مقابل الانتقادات المتتالية الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب تعاطيه مع أزمة الاحتجاجات على مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد، ومن قبل ذلك تعامله مع ملف أزمة كورونا وتداعياته الاقتصادية؛ يسجل منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن "نقاطا سياسية"، يتوقع مراقبون أن ترجح الكفة لصالحه في النزال الرئاسي.

فقد كان بايدن -وهو نائب الرئيس السابق باراك أوباما- من أبرز المنتقدين لتعاطي ترامب مع الاحتجاجات الأخيرة، متهما إياه بتقسيم البلاد على أساس العرق والدين.

كما وجّه له انتقادا لاذعا بعد أن أعرب عن أمله في أن "ينظر جورج فلويد من السماء، ليرى ما يحدث لبلاده من أمور عظيمة"، في إشارة إلى أرقام عكست استعادة بعض الأميركيين وظائفهم التي فقدوها بسبب جائحة كورونا.

وكان المرشح الديمقراطي لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من أول المبادرين لتعزية الشعب الأميركي وأسرة فلويد، حيث انتقل خصيصا لهذا الغرض إلى هيوستن الاثنين الماضي، رغم أنه لم يغادر منزله في ولاية ديلاوير سوى مرات قليلة في الفترة الماضية، بسبب إجراءات العزل الصحي.

Together, let’s make this an era of action. pic.twitter.com/JHt3sELUCV

— Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020