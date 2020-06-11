بعد فاجعة فلويد.. هل يرشح بايدن امرأة من أصول أفريقية لمنصب نائب الرئيس؟

في مقابل الانتقادات المتتالية الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب تعاطيه مع أزمة الاحتجاجات على مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد، ومن قبل ذلك تعامله مع ملف أزمة كورونا وتداعياته الاقتصادية؛ يسجل منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن "نقاطا سياسية"، يتوقع مراقبون أن ترجح الكفة لصالحه في النزال الرئاسي.

فقد كان بايدن -وهو نائب الرئيس السابق باراك أوباما- من أبرز المنتقدين لتعاطي ترامب مع الاحتجاجات الأخيرة، متهما إياه بتقسيم البلاد على أساس العرق والدين.

كما وجّه له انتقادا لاذعا بعد أن أعرب عن أمله في أن "ينظر جورج فلويد من السماء، ليرى ما يحدث لبلاده من أمور عظيمة"، في إشارة إلى أرقام عكست استعادة بعض الأميركيين وظائفهم التي فقدوها بسبب جائحة كورونا.

وكان المرشح الديمقراطي لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من أول المبادرين لتعزية الشعب الأميركي وأسرة فلويد، حيث انتقل خصيصا لهذا الغرض إلى هيوستن الاثنين الماضي، رغم أنه لم يغادر منزله في ولاية ديلاوير سوى مرات قليلة في الفترة الماضية، بسبب إجراءات العزل الصحي.

Together, let’s make this an era of action. pic.twitter.com/JHt3sELUCV — Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020

انتصارات رمزية

لكن آخر هذه "الانتصارات الرمزية" التي بات يحصدها بايدن (77 عاما) أمام ترامب، وربما أهمها، هو إعلانه أنه سيرشح امرأة من أصول أفريقية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة لتولي منصب نائب الرئيس، في محاولة منه لاستمالة الناخبين السود.

ومن المعروف أن عناصر القوة التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، تتمثل أساسا في ثلاث شرائح، وهم الشباب والنساء والأقليات، خاصة ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية.

كما يدين بايدن للناخبين السود -الذين يتمتع بشعبية لديهم- بجزء كبير من فوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، ويدرك جيدا أن تعبئتهم هي المفتاح لأي ديمقراطي يحلم في الوصول إلى البيت الأبيض.

ووعد بايدن ناخبيه في مارس/آذار الماضي بأنه سيختار امرأة في مواجهة ترامب، مشددا على أنه يفكر في اختيار مرشحة من أصل أفريقي، وكرر ذلك مرارا في مناسبات لاحقة.

ضغوط متصاعدة

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت الشهر الماضي أن بايدن يتعرض لضغوط متصاعدة من داخل حزبه، وهو يواجه أحد أهم القرارات المتعلقة بترشحه للرئاسة، وهو اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس.

كما انضم ديمقراطيون سود إلى محاولة حثه على اختيار امرأة من أصول أفريقية للمنصب، في مقابل ضغوط من جماعات ليبرالية ونشطاء لاختيار امرأة ليبرالية.

هذا التدافع -بحسب الصحيفة- جاء في لحظة حرجة لبايدن الذي يواجه اتهامات باعتداء جنسي على موظفة سابقة لديه فى التسعينيات، مما يهدد -رغم نفيه الاتهامات- قطاعا عريضا من المؤيدين له ممثلا في النساء.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا دانيال جيليون، أن الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي "يطالبون بنائبة رئيس سوداء البشرة"، مع مطالبة المتظاهرين الذين يحتشدون منذ وفاة فلويد بالعدالة والتغيير، مما انعكس على مواقع المراهنات.

وقال بايدن مساء أمس على قناة "سي بي إس" إن الأسبوعين الماضيين "زادا من الحاجة ومن الطابع الملح" لاختيار شخص "منسجم تماما" مع توجهاته.

وأضاف الرجل -الذي سيكون الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة إن فاز بالرئاسة- "أريد شخصا قويا وشخصا قادرا وجاهزا لأن يكون رئيسا من اليوم الأول".

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيرجينيا كايل كونديك، أنه في الوقت الحالي "لدى بايدن أسباب عديدة لاختيار مرشحة سوداء".

وقد أفصح بايدن في وقت سابق أن فريقه يدرس أسماء سبع سيدات، لكن بعد الاحتجاجات الأخيرة على مقتل فلويد، باتت حظوظ ثلاث من أصول أفريقية الأكبر للظفر بالمنصب، وهن: منافسته السابقة في الانتخابات التمهيدية كامالا هاريس، والعضوة السابقة في مجلس النواب فال ديمينغز، ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز.

كامالا هاريس كانت واحدة من منافسي بايدن في الانتخابات التمهيدية (رويترز)

كامالا هاريس

كانت كامالا هاريس (55 عاما)، منافسة بايدن السابقة في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، منذ البداية من بين الأوفر حظا كمرشحة لنائب الرئيس، وذلك بفضل تجربتها على وجه الخصوص.

هاريس -وهي ابنة مهاجرَين من جامايكا ومن الهند- هي أول امرأة وأول شخص أسود البشرة يُنتخب مدعيا عاما لولاية كاليفورنيا، ثم أصبحت عام 2017 أول امرأة من جنوب آسيا وثاني امرأة من أصول أفريقية تنتخب لعضوية مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، فقد واجهت بسهولة جو بايدن خلال مناظرة ديمقراطية، على وجه التحديد حول المسألة الشديدة الحساسية المتعلقة بمواقفه السابقة من الفصل العنصري.

وقد تصالح الديمقراطيان اللذان يعرفان بعضهما بعضا منذ فترة طويلة أمام الكاميرات.

ويرى متابعون أنه في وقت تطرح فيه تساؤلات عميقة حول طريقة عمل النظام القضائي والجنائي في الولايات المتحدة، خاصة تجاه الأقليات، فإن ماضي كامالا هاريس مدعية عامة يمكن ألا يكون في صالحها.

فال ديمينغز سُلط الضوء عليها بشكل خاص خلال محاكمة ترامب برلمانيا (الفرنسية)

فال ديمينغز

انتُخبت فال ديمينغز (63 عاما) عضوة في مجلس النواب عام 2017، وتم تسليط الضوء عليها بشكل خاص أثناء المحاكمة البرلمانية التي هدفت لعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومنذ وفاة جورج فلويد، صعدت أسهمها في التوقعات بفضل تصريحاتها ضد "العنصرية المؤسسية"، خاصة أنها عملت شرطية سابقة وتولت رئاسة قوة الشرطة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وخلال تصريح صحفي لها، قالت ديمينغز -الاثنين- "صراحة إذا سألني جو بايدن.. فسأقول: نعم".

ويرى كايل كونديك "أن عملها السابق في الشرطة يتيح لها أن تدعم قوات الشرطة، وأن تتفهم في الوقت نفسه تظلمات المتظاهرين".

كيشا لانس بوتومز تشغل منصب رئيسة بلدية أتلانتا (رويترز)

كيشا لانس بوتومز

على الرغم من ضعف خبرتها على المستوى الوطني، سرعان ما ارتفعت أسهم رئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز، عندما ألقت خطابا مرتجلا مؤثرا، دعت فيه مثيري الشغب للعودة إلى منازلهم في 29 مايو/أيار الماضي.

كانت بوتومز -لما بلغت 50 من عمرها- من أول رؤساء البلديات في مدن أميركية كبرى الذين دعموا ترشيح بايدن في الانتخابات التمهيدية.

وصرحت لموقع أكسيوس الإخباري الاثنين الماضي "إذا اعتقد نائب الرئيس أنه يمكنني مساعدته على الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني، وأنني الأفضل لهذا الموقع، فسأفكر جِديا بذلك".