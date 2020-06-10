واشنطن بوست: "إلغاء تمويل الشرطة" هو دعوة يجب أن نلبيها لتصبح أميركا أكثر أمنا

كتبت واشنطن بوست أن أسابيع من الغضب والحزن بعد مقتل جورج فلويد أعادت النقاش العام بشأن وحشية الشرطة في الولايات المتحدة، وإلى جانب المطالب بإصلاح هذا الجهاز ظهر طلب آخر هو إلغاء تمويله، واعتبرت هذا الشعار الاستفزازي في أبسط صوره دعوة مرحبا بها لإعادة تصور السلامة العامة في البلاد.

ونظرا لأن الاحتجاجات السلمية المتقدة لا تظهر أي علامات على التراجع وتظهر استطلاعات الرأي مستويات عالية من الموافقة على إصلاح الشرطة، فإن الصحيفة ترى في افتتاحيتها أن اللحظة تبدو مواتية لإصلاح إدارات وإجراءات الشرطة.

وأشارت في ذلك إلى مشروع قانون مهم لإصلاح الشرطة والعديد من مشاريع القوانين المحلية في جميع أنحاء البلاد كشف الديمقراطيون في الكونغرس النقاب عنها أول أمس الاثنين.

وعلقت الصحيفة بأن أنصار حقوق الإنسان والقادة السياسيين محقون في التركيز على الإصلاحات الملموسة، خاصة تلك التي لا تتطلب زيادات ضخمة في الإنفاق، مثل تحديث المعايير بشأن استخدام القوة وزيادة الشفافية بشأن سوء سلوك الشرطة.

وأضافت أن جائحة كورونا تدفع إلى إعادة التفكير على عدة جبهات، من التعليم إلى الرعاية الصحية إلى دعم العاطلين عن العمل، وفي هذا السياق فإن من المنطقي إعادة النظر في أهدافنا للسلامة العامة وأنواع المؤسسات التي نظن أنها ستحققها على أكمل وجه، ومن المنطقي التفكير في تغييرات في طرق القيام بأشياء لم تكن مثالية أبدا ولكنها بدت حتى الآن مضمونة مسبقا بحيث لا يمكن التشكيك فيها.

وتساءلت واشنطن بوست منتقدة: هل نحن حقا أكثر أمنا في عالم تستجيب فيه الشرطة المسلحة لحالات الطوارئ، أو هل يمكننا تخيل مجتمعات تُلبى فيها احتياجات أولئك الذين يعانون من أمراض نفسية بخدمات متخصصة وموثوقة؟ وهل نحن أكثر أمنا عندما يقابل التشرد بالتجريم وليس بالرحمة والإيواء؟ وهل هناك طرق لتمويل الحكومات المحلية بحيث تكون أقل اعتمادا ماليا على تحصيل رسوم من المواطنين؟

وأضافت أن طرح مثل هذه الأسئلة الأساسية، وعدم الركون إلى المؤسسات القائمة للحصول على إجابات هما ما نحتاج إليهما في هذه اللحظة.

وختمت بأنه في نهاية المطاف ينبغي فهم الدعوة لإلغاء تمويل الشرطة على أنها دعوة لإعادة الاستثمار في المجتمعات واستكشاف حلول جديدة، وهي تطالبنا بأن نستفيد من مواردنا وإبداعنا، وأن نكون صريحين بشأن أكثر الأجزاء إشكالية وألما في تاريخ نظامنا الشرطي.