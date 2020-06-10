مسؤول يمني يتهم الإمارات بدعم جماعات مسلحة لتفجير أنبوب النفط في شبوة

اتهم مدير البحث الجنائي في محافظة شبوة اليمنية العقيد عبد الله العياشي دولة الإمارات بدعم جماعات مسلحة تنفذ عمليات تفجير متكررة لأنبوب النفط بالمحافظة، كما نجا محافظ شبوة من محاولة اغتيال.

وقال العياشي إن التحقيقات مع المشتبه بهم كشفت انتماءهم لما تسمى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وإن هؤلاء اعترفوا بتفجيرهم أنبوب النفط.

وأضاف أنه ستتم إحالة المتهمين إلى النيابة، وأن هناك متهمين آخرين تم تعميم طلب القبض عليهم في كل النقاط الأمنية.

وفي تطور آخر، قال مصدر أمني بمحافظة شبوة إن المحافظ محمد صالح بن عَديو نجا من محاولة اغتيال، بعد اكتشاف عبوات ناسفة زرعت في أحد الطرقات أثناء زيارة له داخل مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أبلغت المحافظ بعد اكتشافها العبوات وإيقاف موكبة، وباشرت الفرق الهندسية بتفكيك العبوات.

وكان مصدر حكومي قد صرح يوم الجمعة الماضي لوكالة الأناضول بأن قوات الأمن الخاصة أحبطت تهريب كميات من الأسلحة المتنوعة في مديرية حبان بشبوة كانت في طريقها لخلايا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وتشهد محافظة شبوة منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/آب 2019 هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية ومواقع نفطية، وتتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ورفضت شبوة أواخر أبريل/نيسان الماضي -إلى جانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8- إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا، واعتبرته انقلابا ثانيا على الحكومة بعد انقلاب جماعة الحوثي.