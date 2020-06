ذهب ونفط ووسطاء.. ما قصة طائرة حفتر الخاصة التي وصلت فنزويلا؟

أعلنت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة أول أمس الاثنين أن طائرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وصلت إلى فنزويلا في زيارة غير معلنة.

وتتبع فريق الرصد والتحقق في الجزيرة نت رقم تسجيل الطائرة التي تقل حفتر في زياراته الخارجية السابقة، وتبين أنها طائرة خاصة من طراز "فالكون 900" (falcon 900) تحمل رقم التسجيل "P4-RMA".

وبمراجعة مواقع رصد حركة الطيران المدني، تبين أن نفس الطائرة تحركت يوم الأحد 7 يونيو/حزيران الماضي من نواكشط في موريتانيا إلى مطار كاراكاس بفنزويلا، وقد ظهر حفتر في مرات عدة أمام هذه الطائرة في زيارات سابقة.

Sonnig International's (Riccardo Mortara) F900 P4-RMA 6/7/20 Nouakchott, Mauritania-Caracas, Venezuela, en route

P4-RMA flew to Caracas first time on 4/24/20

"Riccardo Mortara boosts Haftar's air power from Fujairah"https://t.co/NnzrCW9wachttps://t.co/tQkZ5026cZ pic.twitter.com/9jWij9MnJn

— Juha Keskinen (@MacFinn44) June 7, 2020