في جلسة امتدت ساعات.. برلمان تونس يصوت ضد مطالبة فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

أسقط مجلس النواب التونسي (البرلمان) مشروع لائحة برلمانية تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي لتونس عن جرائمها في مرحلة الاستعمار المباشر وما بعدها تقدم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلا حادا بين النواب.

جاء ذلك خلال جلسة عامة انطلقت صباح أمس الثلاثاء، وتواصلت إلى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، وامتدت لأكثر من 16 ساعة من النقاشات بشأن اللائحة (بيان سياسي باسم المجلس).

وقد شهدت عملية التصويت موافقة 77 نائبا على اللائحة، واحتفاظ 46 نائبا بأصواتهم، واعتراض خمسة آخرين (128 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).

ويتطلب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي 109 أصوات بحسب المادة 141 من القانون الداخلي للبرلمان.

جلسة البرلمان التونسي أمس الثلاثاء شهدت جدلا حادا (الجزيرة)

جدل حاد

وشهدت الجلسة العامة جدلا حادا بين النواب بالنظر إلى أن موضوع اللائحة خلافي بين أغلب الكتل النيابية، سواء المعارضة منها أو تلك المكونة للائتلاف الحكومي.

وفي تقديمه لمشروع اللائحة، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إنها تهدف إلى استصدار موقف من مجلس النواب بهدف مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال (1881- 1956) وما بعدها.

وتتضمن اللائحة مطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده، من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد والدكتاتورية.

كما تنص اللائحة على أن يطالب البرلمان فرنسا بأن تبادر بتعويض تونس وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين لهم حق قانوني تعويضا عادلا مجزيا وفقا ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية، بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض.

وجاء في نص اللائحة أيضا أن تضع فرنسا على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرر مآسيه.

وتؤكد اللائحة أن هذا الاعتذار النبيل سيكون مناسبة لطي صفحة الماضي الاستعماري الأسود، وسيؤسس لعلاقات أكثر متانة ووثوقا بين الشعبين التونسي والفرنسي.

ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة (يعتبر قريبا من النهضة) الانتخابي الذي شارك به في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كتلة الدستوري الحر اعتبرت أن اللائحة مخافة للقانون (الأناضول)

تأييد ورفض

وعند انطلاق الجلسة البرلمانية صباح أمس الثلاثاء انقسم النواب بين مؤيد للطلب ورافض له.

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر المناهض للإسلاميين عبير موسى في مداخلة ان "الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية، ورئيس الجمهورية هو المكلف برسم السياسيات الخارجية وفقا للدستور".

في المقابل، ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلا وتم انتخابه سابقا عن ائتلاف الكرامة رضاء الجوادي، وقال "ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال".

وأضاف أن "المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي أخطر من القواعد العسكرية، إنها قواعد للغزو الثقافي تمارس تدميرا للأخلاق والقيم".

وتكتسي اللوائح البرلمانية أهمية سياسية فقط، حيث إنها غير ملزمة للسلطة التنفيذية، ولا سيما أن السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور التونسي.

يشار إلى أنها هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان التونسي إرث الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وتمثل فرنسا -وهي الطرف المعني بمضمون اللائحة- أول شريك اقتصادي لتونس من حيث عدد المنشآت الفرنسية المستقرة في البلاد والبالغ عددها 1300 منشأة، وتؤمن ما يزيد على 127 ألف وظيفة.

وخضعت تونس للاحتلال الفرنسي لمدة 75 عاما بداية من 12 مايو/أيار 1881، ونالت استقلالها في 20 مارس/آذار 1956.