طهران تستخف بعقوبات أميركية جديدة وواشنطن تريد اتفاقا نوويا يشمل الصواريخ والمعتقلين

هوّنت إيران من شأن حزمة عقوبات جديدة يسعى مشرعون أميركيون لإقرارها، وتوقعت فشلها. كما طالبت بالتصدي لمساعي واشنطن لتمديد حظر السلاح المفروض عليها، في حين قال مسؤول أميركي إن واشنطن تريد اتفاقا نوويا جديدا مع طهران يشمل الصواريخ والمعتقلين.

فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء إن جهود المشرعين الجمهوريين الأميركيين لتقديم حزمة عقوبات إضافية على طهران، هي محاولات فاشلة ولن تحقق أي نتيجة.

وطالب موسوي دول العالم بمواجهة التحركات والسياسات الأميركية التي قال إنها باتت تقيد التجارة الحرة في العالم وتستهدف حلفاء واشنطن كذلك.

كما أشار إلى أن المجتمع الدولي لا يدعم الإجراءات الأميركية، مشددا على أنها تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وقد أفادت وكالة رويترز بأن روسيا والصين تعملان معا لمنع فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران.

وكشفت الوكالة أن وزيري الخارجية الروسي والصيني كاتبا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميعا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا الشأن.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعاليَ نبرة الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على إيران بأنه غير مقبول على الإطلاق، وأن السلوك الأميركي سخيف ومتهور، وفق تعبيره.

وكان مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأميركي قالوا إنهم سيكشفون اليوم عن تقرير يتضمن رؤيتهم الإستراتيجية للتعامل مع تهديدات عالمية تواجه الولايات المتحدة، خصوصا من روسيا والصين وإيران.

وفيما يخص إيران، تشمل خطة هؤلاء المشرعين -من بين بنود أخرى- إنهاء العمل بإعفاءات تسمح لها بتصدير الكهرباء إلى العراق.

هوك كشف أنه تفاوض مع الجانب الإيراني عبر سويسرا للإفراج عن أميركيين معتقلين لدى طهران (الفرنسية)

اتفاق جديد

من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك إن واشنطن تريد اتفاقا مع طهران يتضمن البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ وإطلاق "الرهائن". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وأضاف هوك في تصريحات صحفية أنه لا يمكن السماح بانتهاء قرار حظر التسلح على إيران، وأن الاتفاق على تمديده يجب أن يكون في مجلس الأمن.

في المقابل، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مجلس الأمن إلى مواجهة سعي واشنطن لتمديد حظر بيع السلاح لبلاده، وحث روسيا والصين الوقوف أمام جهودها لمنع بلاده من الوصول إلى حقها بموجب الاتفاق النووي.

وتعارض روسيا والصين تمديد الحظر الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، وتؤكد إيران من جهتها أن واشنطن لن تتمكن من تمديده.

وفيما يخص تبادل المعتقلين بين الولايات المتحدة وإيران، أوضح هوك أنه تفاوض على مدى أشهر مع طهران عبر سويسرا لإطلاق سراح الأميركيين المحتجزين لديها.

وقد طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم إيران بالإفراج فورا عن كل الأميركيين المعتقلين لديها.

وفي موضوع آخر، قال هوك إن السفن التي تحمل النفط من إيران إلى فنزويلا لم تتمكن من الوصول إلى محطتها، وإن ذلك كان نتيجة ما وصفها بالدبلوماسية الأميركية الفاعلة، وأكد أن بلاده ستبذل كل جهودها لمنع إيران من تصدير نفطها.

يذكر أن إيران أرسلت مؤخرا عدة ناقلات تحمل شحنات من الوقود إلى فنزويلا التي تعد حليفا لإيران، وأكد البلدان وصول الناقلات إلى الموانئ الفنزويلية.