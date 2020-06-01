كيف تفاعل العرب مع احتجاجات أميركا؟

تفاعل نشطاء وإعلاميون عرب وخليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد أفراد الشرطة، واصفين ما جرى بأنه "فعل عنصري" يظهر الوجه الحقيقي للحريات في الولايات المتحدة.
كما قارن بعضهم -من خلال تغريداتهم- الأحداث الحالية في أميركا ومسبباتها بواقع الحريات في المجتمعات العربية.
وذكر مغردون أن ما باتت تعرف الآن باسم "أحداث مينيابوليس" التي امتدت إلى حوالي 40 مدينة أميركية، تؤشر على أن واقع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ليس كما يراد أن يصوَّر، واعتبر آخرون أن صيانة هذه الحقوق واحترامها باتا مجرد "شعارات" لا غير.
في المقابل، اعتبر بعض المغردين أن ما تشهده أميركا الآن من أحداث يفوق الحال في بعض الدول العربية التي ترزح تحت وطأة الاستبداد وانتهاك الحريات.
وأبدى الكثير منهم استهجانهم من التصرفات التي تبديها الشرطة الأميركية ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على قتل الشاب الأميركي، تضامنا مع المحتجين المطالبين بنصرة حقوق السود وباقي الأقليات في الداخل الأميركي.