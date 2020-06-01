كيف تفاعل العرب مع احتجاجات أميركا؟

تفاعل نشطاء وإعلاميون عرب وخليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد أفراد الشرطة، واصفين ما جرى بأنه "فعل عنصري" يظهر الوجه الحقيقي للحريات في الولايات المتحدة.

كما قارن بعضهم -من خلال تغريداتهم- الأحداث الحالية في أميركا ومسبباتها بواقع الحريات في المجتمعات العربية.

وذكر مغردون أن ما باتت تعرف الآن باسم "أحداث مينيابوليس" التي امتدت إلى حوالي 40 مدينة أميركية، تؤشر على أن واقع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ليس كما يراد أن يصوَّر، واعتبر آخرون أن صيانة هذه الحقوق واحترامها باتا مجرد "شعارات" لا غير.

في المقابل، اعتبر بعض المغردين أن ما تشهده أميركا الآن من أحداث يفوق الحال في بعض الدول العربية التي ترزح تحت وطأة الاستبداد وانتهاك الحريات.

وأبدى الكثير منهم استهجانهم من التصرفات التي تبديها الشرطة الأميركية ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على قتل الشاب الأميركي، تضامنا مع المحتجين المطالبين بنصرة حقوق السود وباقي الأقليات في الداخل الأميركي.

احتجاجات أمريكا ستنتهي؛ وإن بأضرار كبيرة.

السبب أنها الدولة الأقوى في العالم، رغم نهاية "الأحادية القطبية"، وهي ما زالت "دولة الأحلام" بالنسبة للكثيرين.

لكن ما جرى يؤكد أنها برسم الانفجار والتشظي حين تتوفر ظروف موضوعية جديدة (خارجية وداخلية).

"وتلك الأيام نداولها بين الناس". — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 1, 2020

مذهل جدا الحماسة والعصبية التي يعلق بها إعلاميون وفضائيات وصحفيون وصحف في #السعودية و #الامارات دفاعا عن ترامب في وجه احتجاجات الشارع (الأمريكي) الغاضبة على مقتل #جورج_فلويد ، تشعر كأنهم يكتبون عن احتجاجات على ولي الأمر في شوارع الرياض وأبو ظبي !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 31, 2020

عندما قُتِل الأميركي #جورج_فلويد من قبل شرطي أميركي لم تُشكّل الحكومة الأميركية جيوشا من " الذباب " ولم يخرج " المطبلجية " للدفاع عن الحكومة وتبرير القتل وتلفيق أكاذيب عن تاريخ المقتول ..

لا أقصد بالطبع المقارنة مع ما يحدث في بعض الدول العربية التي تقتل شعوبها .. pic.twitter.com/9AW22qhVeh — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 31, 2020

#BLACK_LIVES_MATTERS#جورج_فلويد من يتابع الوضع في أمريكا ويرى كيف يتعاملون مع المتظاهرين سيعلم أن الحريات التي ينادون بها ماهي إلا شعارات نادوا بها للمرأه فقط لتدمير المجتمعات الإسلامية وماعدا ذلك لايوجد حرية ولاتوجد معاملة حسنة للمواطن #ترامب أيامه سودا pic.twitter.com/efPVVcJHMK — 🇶🇦بنت الأدعم🇶🇦 (@NbntQ) June 1, 2020

#جورج_فلويد ظهر الوجه الحقيقي لشرطه والحرس الوطني الأمريكي الذي لايعتقل إلا البشره السوداء رغم وجود مخالفين من البشره البيضاء هل من عاقل بالحكومه الأمريكيه يوقف هذه الفوضى التي أنستنى كورونا ومدى خطورته إن كان الأمر حقاً pic.twitter.com/XGFdPOyWFh — Ahmed (@GIP1234567GIP) June 1, 2020

عنصرية #جورج_فلويد العنصرية قبيحة في كل زمان ومكان و عند بعض الاشخاص في مجتمعنا مع الاسف

هذا قبيلي وهذا حضري وهذا خضيري وهذا جنوبي وهذا حجازي !! ما اقبحها — تـركي الحـارثي ⚖ (@turkisaad919) June 1, 2020