التحالف السعودي الإماراتي يعلن إسقاط مُسيرتين حوثيتين بالسعودية

أعلن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن الحوثيين أطلقوا الطائرتين باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وأضاف المالكي أن الحوثيين مستمرون بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن ما قامت به جماعة الحوثي تأكيد على رفضها لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 أبريل/نيسان الماضي، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حول مسؤوليتهم عن إطلاق المسيرتين، غير أن الجماعة سبق أن اتهمت التحالف بالتصعيد العسكري وتنفيذ عشرات الغارات الجوية على مناطق باليمن منذ إعلانه وقف إطلاق النار من جانب واحد.