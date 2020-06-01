"حرب وجود".. العراق يسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

أعلنت الصحة العراقية اليوم عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إلى 6868 العدد الإجمالي للمصابين، مما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد.

وأشارت الوزارة -في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك- إلى تسجيل عشر حالات وفاة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 215 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 119 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3275.

وبقيت العاصمة متصدرة لأعداد الإصابات بـ 172 إصابة من أصل 429، كما تصدرت من حيث أعداد المتوفين بـ7 حالات من أصل 10.

طواقم طبية أثناء إجراء فحص فيروس كورونا في أحد أحياء بغداد (رويترز)

موجة ثانية

من جهته حذر النائب فالح الزيادي الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة البرلمانية من أن العراق سيواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الشامل وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والمضي في إقامة المناسبات الخاصة والتجمعات وازدياد الحركة في الأسواق.

وقال الزيادي في تصريحات صحفية "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتعليمات خلية الأزمة انعكس سلبا وساعد في تفشي المرض بشكل أكبر وأوسع" متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد الإصابات.

من جانبه، شدد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي على أن الحظر الشامل الذي دخل يومه الثاني سيكون مشددا وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني وحملات للتوعية.

ووصف الوزير أزمة كورونا بأنها "حرب وجود بين خطورة انتشار الفيروس ووعي المواطن".

وكانت قوات الأمن بدأت منذ الأحد بإقامة حواجز طرق في بغداد لتنفيذ حظر تجول على مدار الساعة لاحتواء الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.