صور تعرض لأول مرة.. الجزيرة تبث اليوم تقريرا تحقيقيا عن مشروع نيوم في السعودية

تبث قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء تقريرا تحقيقيا في نشرة التاسعة مساء (بتوقيت مكة المكرمة) عن مشروع نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030.

وسيكشف التحقيق تفاصيل ما أنجز من المشروع وفقا للوعد والمواعيد الزمنية التي حددت عند إطلاقه عام 2017.

وسيبث التقرير صورا حديثة تعرض لأول مرة، ويستعرض سير العمل في مدن مشروع نيوم، ومصير القرى التي سيقام على أنقاضها.

وقد أعدت التقرير الزميلة الصحفية سلام هنداوي وفريق برنامج "المسافة صفر".

وتبلغ تكلفة مشروع نيوم الذي يمتد على مساحة 26,500 كيلومتر مربع -بحسب السلطات السعودية- 500 مليار دولار.

وقد قامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على المشروع برئاسة ولي العهد السعودي، وأنشأت الرياض والقاهرة صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء في إطار المشروع.

وتؤكد مصادر سعودية أن نيوم سيضم 7 نقاط جذب بحرية سياحية، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع في 2025، فيما سيتم إتمام كل مراحله خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما.