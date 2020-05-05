لوتان: موجة ثانية من وباء كورونا.. أربعة سيناريوهات ممكنة

قالت صحيفة فرنسية إن الحجر الصحي لا يمكن رفعه إلا تدريجيا، كما أن طرق الخروج من الوضع الاستثنائي لم تحدد بفرنسا مثلا، مما يعني أن (كوفيد-19) هو المحدد لفترة الحجر.
وبغض النظر عن مستوى الحذر في السيناريوهات التي ستتبناها السلطات –كما تقول الصحيفة- فإن نموذج العالميْن يتنبأ بذروة جديدة من كوفيد-19 أعلى بكثير من الأولى، وستتجاوز فيها حالات دخول المستشفيات قدرات الاستقبال بكثير، إذا اختارت السلطات حالة رفع الحجر العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التنبؤات تسير في نفس اتجاه نموذج آخر لفريق من مدرسة الاختصاصات المتعددة في لوزان وجامعة جونز هوبكنز الأميركية تم نشره مؤخرا.
وحسب الصحيفة، فإنه ومهما كان السيناريو الذي ستتبناه السلطات، فإن هذه التوقعات ليست بالضرورة قدرا، لأن هناك هامش مناورة لتجنب فشل النظام الصحي، ولكنه قد يجعل الحجر يطول ويستمر إلى بدايات عام 2021، إن لم يكن الأجل أبعد من ذلك.
ويعتمد النموذج التنبئي الذي بناه العالمان جني وشيفيل على أسس متنوعة تتعلق بما هو معروف أو مفترض عن المرض، كمستوى العدوى ومتوسط مدة الإقامة في المستشفى ونحو ذلك.
ويقول شيفيل، الأستاذ بكلية علوم الجريمة بجامعة لوزان السويسرية؛ "إن أصالة نموذجنا هي أنه يعتمد على بيانات مأخوذة من ملاحظات سريرية حقيقية في سويسرا".
85% انتقال بلا أعراض
وقد بنى النموذج منحنى حالات كوفيد-19 مع مرور الوقت على شكل دالة بمعامل "خفة حدة المرض"، الذي يعكس شدة التدابير الصحية والالتزام بها من قبل السكان. وعلى أساس تغيير هذا المعامل في كل مرة، يضع الباحثان سيناريو تطور المرض. فمثلا؛ كلما كانت التدابير أكثر صرامة، وكلما تم اتباعها، زاد تراجع المرض.
السيناريو رقم 1: الاسترخاء التام
السيناريو رقم 2: الحجر الكلي الطويل
ولكن مثل هذه التضحية الكبيرة من شأنها أن تدمر الاقتصاد، كما أنها لن تمنع وقوع موجة ثانية من الوباء بمجرد انتهاء الحجر، إلا أنها قد لا تكون شديدة.
السيناريو رقم 3: إجراءات متدرجة أكثر مرونة
أول هذه السيناريوهات الفرعية مبني على تصور رفع الحجر بشكل تدريجي للغاية، أما ثانيها، فهو مبني على رفع الحجر بصورة أسرع قليلا من الأول، أما ثالثها فهو مبني على تصور تراخي الإجراءات ثم رفعها بسرعة بعد ذلك.
وفي الحالات الثلاث –كما يبدو من النموذج- ستحدث موجة ثانية من الوباء أكثر أو أقل حدة من الأولى، وقد تكون في وقت مبكر من الصيف أو متأخر قليلا، من بداية أغسطس/آب المقبل إلى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وفي كل الأحوال ستغمر النظام الصحي بالمرضى.
ومع اعتراف العالمين بصعوبة التنبؤ بما سيحدث بالضبط، فإنهما يرجحان أن تختار سويسرا مثلا أحد السيناريوهين الفرعيين الثاني أو الثالث، وذلك بناء على الإجراءات التي تم الإعلان عنها حتى الآن، والتي تبدو لهما أكثر تساهلا.
وعليه يرى العالمان أنه لا شيء سيحدث على مستوى الوباء في الشهر الأول، ولذلك فإن أربعة أسابيع من الطقس الجيد مع وجود الوباء عند أدنى مستوياته، ستكون مغرية برفع تام للحجر، في حين أن الخطر لا يزال موجودا، و"إمكانية حدوث موجة وبائية ثانية ما تزال سيفا مسلطا فوق رؤوسنا".
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ومع ذلك، تقول الصحيفة إن العديد من المتغيرات يمكن أن تحدث فرقا، مثل موسمية الفيروس أو تطوير علاج أو لقاح، كما أن الفعالية في اكتشاف وعزل الحالات الجديدة من الوباء، ستكون أساسية في المرحلة الثانية القادمة، وسيكون لها تأثير كبير على مصير الوباء.
وقرر العالمان –كما تقول الصحيفة- زيادة نسبة توعية الجمهور بعد الإعلان عن إعادة فتح المطاعم وإجراءات أخرى، ولكنهما في الوقت نفسه يؤكدان "لا نريد تخويف الناس، ولكن نموذجنا يظهر أن إعادة فتح جميع الأبواب للمجتمع بسرعة كبيرة سيجعل الناس يتركون الحذر، مع أنه من المحتمل أن نواجه مشكلة خطيرة هذا الصيف".
السيناريو رقم 4: تقييد حتى عام 2021
وفي هذه الحالة، سيظل المنحنى ثابتا مع مرور الوقت من دون انهيار المستشفيات، وذلك بمجموعة من الإجراءات التي تشكل سلسلة من ردود الفعل على الوباء، إذ يقدّر النموذج أن الوضع في هذه الحالة سيستمر حتى فبراير/شباط 2021، عندما يكون معظم السكان قد تعرضوا للفيروس، وبالتالي ينتهي الوباء.