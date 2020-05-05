جائحة كورونا.. أكثر من ربع مليون وفاة والصحة العالمية: تصريحات بومبيو عن أصل الفيروس مجرد "تكهن"

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من ربع مليون نسمة منذ ظهور الوباء للمرة الأولى بالصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في وقت اعتبرت فيه منظمة الصحة العالمية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أصل كورونا مجرد "تكهن" يحتاج إلى بيانات.

ووفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسميّة، سجلت 250.203 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3,570,093 مصابا في 195 دولة ومنطقة، في حين تعافى 1,088,900 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء، إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 68,285 وفاة من أصل 1,171,041 إصابة. وأُعلن شفاء 180,303 على الأقل.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل وفاة 1015 بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ شهر.

وتلي الولايات المتحدة من حيث الوفيات إيطاليا (29,079 وفاة) وبريطانيا (28,734) ثم إسبانيا (25,428) ففرنسا (25,201).

أما في الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجلت رسميا ما مجموعه 82,880 إصابة (ثلاث إصابات بين السبت والأحد)، بينها 4633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77,766 حالة شفاء.

وهذه الأعداد حول العالم لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة في الحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

"تكهنات" أميركية

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني مجرد "تكهن"، ودعت إلى إجراء تحقيق يعتمد على أسس علمية.

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف "لم نتلق أي دليل خاص ببيانات من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأصل المزعوم للفيروس. لذلك، ومن وجهة نظرنا، ما زال الأمر مجرد تخمين".

وقال ريان إن كون منظمة الصحة العالمية "قائمة على الأدلة"، فإنها حريصة على تلقي أي معلومات عن أصل الفيروس، لأن هذا "مهم بشكل استثنائي" لمكافحة المرض في المستقبل.

وأضاف "لذلك إذا أُتيحت هذه البيانات والأدلة، فسيكون على حكومة الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تمت مشاركتها، ومتى".

ونصح العلماء منظمة الصحة العالمية بأن تسلسل الجينوم يظهر أن الفيروس "من أصل طبيعي".

وقال ريان إن العلم، وليس السياسة، هو ما يجب أن يكون في قلب ما يجري تبادله مع علماء صينيين بشأن هذه القضية، محذرا من توقع "تحقيق عنيف في المخالفات التي تم ارتكابها".

عقاقير

وقال ريان إن منظمة الصحة العالمية رحبت ببيانات التجارب السريرية الأحدث لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات، من إنتاج شركة جيلياد ساينسيز للأدوية، قائلا إن هناك "إشارات أمل" لاستخدامه المحتمل للعلاج من كورونا.

وحصل مؤتمر دولي نظمته المفوضية الأوروبية على تعهدات من دول العالم بتوفير سبعة مليارات وأربعمئة مليون يورو، لدعم جهود التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا.

ونظمت المفوضية المؤتمر عبر الفيديو بمشاركة فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة وتركيا ودول عربية لحشد التمويل لتطوير وإنتاج وتوزيع العلاجات واللقاحات الخاصة بكورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن التحدي الأساسي لا يتمثل في سبل تطوير اللقاح، وإنما في طرق توزيعه بشكل عادل على الجميع.

وتزامنت هذه التطورات مع بدء علماء بريطانيين اختبار دواء جديد لعلاج فيروس كورونا.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين أن العلماء بدؤوا إجراء اختبارات للدواء على 75 مصابًا بكورونا في مستشفى جامعة ساوثهامبتون.

وأوضحت أن الدواء الجديد طوّرته شركة مقرها بريطانيا (لم يذكر اسمها) عبر استخدام بروتين "إنترفيرون بيتا".

طوارئ بفلسطين وتخفيف بإسرائيل

وفي فلسطين، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت يوم الاثنين تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل.

لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت تخفيفا جديدا لتدابير الحجر التي أقرّتها لكبح انتشار كورونا، شمل خصوصا إلغاء كل القيود المفروضة على تنقّلات السكان.

ولم يكن يسمح سابقا للسكّان بالابتعاد أكثر من 100 متر عن مقر سكناهم، إلاّ للذهاب إلى العمل أو السوق أو المستشفى أو الصيدلية.

وفي المغرب، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5053.

وأعلن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات في المغرب 179.