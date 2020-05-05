مساعدة صندوق النقد للبنان.. حزب الله يؤيد بحذر وجنبلاط يعتبرها خطوة إيجابية

حذر حزب الله اللبناني من الاستسلام لشروط صندوق النقد الدولي، كما أثنى على خطة الحكومة للإصلاح، في حين اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طلب مساعدة الصندوق خطوة إيجابية.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة تلفزيونية أمس "نحن لسنا بالمبدأ ضد طلب أي مساعدة من أي جهة في العالم ما عدا أعداء لبنان، ولكن نحن نرفض الاستسلام بالمطلق لشروط صندوق النقد الدولي".

وأضاف نصر الله أن أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي سيخضع للنقاش في الحكومة، كما رحب بدعوة الرئيس اللبناني ميشال عون رؤساء الكتل النيابية للاجتماع غدا، مطالبا الجميع بالمشاركة.

ووصف نصر الله خطة الحكومة للإصلاح بأنها خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني، مشيرا إلى أن البنوك اللبنانية حققت أرباحا كبيرة لسنوات، لكنها لم تتخذ خطوات لمساعدة البلاد في هذا الظرف.

ونفى اتهامات لحزبه بأنه يريد تدمير القطاع المصرفي اللبناني، لكنه اعتبر أن الطريقة التي تعاملت بها المصارف مع ودائع الناس دفعت الحزب لانتقاد المصارف.

من جهته، قال جنبلاط إن توجه الحكومة اللبنانية إلى صندوق النقد الدولي إيجابي، وطالب بالتفاوض بجدية مع الصندوق والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بعد لقاء مع الرئيس اللبناني أن تغيير الحكومة غير مناسب، بسبب ما سماها المصائب الاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء حسان دياب التزام حكومة بلاده بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنها برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأعلنت كتلة المستقبل في البرلمان أمس امتناعها عن المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه عون لعرض خطة الإنقاذ المالي، معتبرة أن المكان الطبيعي لمناقشة الخطة هو البرلمان. وردت الرئاسة بالتأكيد أن دعوة عون تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات، وأن الممتنع يتحمل تداعيات قراره تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي.

وفي السياق، دعا عون مجلس الدفاع إلى اجتماع اليوم الثلاثاء يسبق مجلس الوزراء، لبحث موضوع التعبئة العامة.

وعقدت لجنة المال والموازنة بالبرلمان جلسة أمس للاستماع إلى وزيري المال والاقتصاد بشأن الخطة الحكومية، وقال رئيس الجلسة النائب إبراهيم كنعان "نتمنى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، ولكن على الحكومة أن تحدد لنا خطتها البديلة في حال لم تصل المفاوضات إلى النتيجة المرجوة، وهي مسألة مهمة للمفاضلة".