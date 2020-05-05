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السعودية.. اعتقال ضالعين في إطلاق نار جنوب مكة المكرمة

محاكاة لاغتيال شخص خلال حفل تخرج دفعة من الشرطة بمكة المكرمة (رويترز)
محاكاة لاغتيال شخص خلال حفل تخرج دفعة من الشرطة بمكة المكرمة (رويترز)
5/5/2020
أعلنت الشرطة السعودية أنها اعتقلت أشخاصا ظهروا مؤخرا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن إطلاق نار من أسلحة رشاشة في إحدى قرى محافظة الليث (160 كيلومترا جنوب مكة المكرمة).
 
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة -في بيان نشره مساء أمس على تويتر- إنه تم اعتقال 13 ممن ظهروا في المقطع، بالإضافة إلى الشخص الذي قام بتصويره، مشيرا إلى أن المعتقلين سعوديون.
 
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة السعودية.
 

وظهر في المقطع شخصان يطلقان النار بغزارة، ولنحو دقيقتين من سيارتين تسيران ضمن موكب سيارات عديدة في القرية.

 
وقال ناشطون إن إطلاق النار كان احتفالا بخروج شخص من السجن، ولم يتضح إذا كان المعني بالأمر بين الضالعين في هذه الحادثة، الذين جرى اعتقالهم، وفق شرطة منطقة مكة المكرمة.
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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