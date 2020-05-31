"السفارة فين".. مصريون عالقون في قطر يطالبون بإعادتهم إلى بلادهم

تظاهر أفراد من الجالية المصرية صباح اليوم الأحد في قطرأمام سفارة بلادهم في الدوحة، مطالبين بتدخل الحكومة المصرية لإرجاعهم إلى الوطن.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لهؤلاء المحتجين الذين علقوا في قطر وتسببت أزمة فيروس كورونا في انقطاع بعضهم عن العمل.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بما اعتبروه إهمالا من الحكومة المصرية لمواطنيها في دولة قطر. وطالبوا بإرجاعهم على غرار ما فعلت الحكومة نفسها مع مصريين مقيمين في دول أخرى.