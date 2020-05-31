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سياسة|مصر

"السفارة فين".. مصريون عالقون في قطر يطالبون بإعادتهم إلى بلادهم

31/5/2020

تظاهر أفراد من الجالية المصرية صباح اليوم الأحد في قطرأمام سفارة بلادهم في الدوحة، مطالبين بتدخل الحكومة المصرية لإرجاعهم إلى الوطن.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لهؤلاء المحتجين الذين علقوا في قطر وتسببت أزمة فيروس كورونا في انقطاع بعضهم عن العمل.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بما اعتبروه إهمالا من الحكومة المصرية لمواطنيها في دولة قطر. وطالبوا بإرجاعهم على غرار ما فعلت الحكومة نفسها مع مصريين مقيمين في دول أخرى.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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