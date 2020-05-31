البابا يدعو لتحويل تمويل الأسلحة إلى البحوث لتجنب تفشي وباء آخر

حثّ البابا فرانشيسكو الساسة في العالم على تحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى مجالات البحوث لمنع حدوث جائحة أخرى، وذلك خلال قيادته لأكبر تجمع في الفاتيكان منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وترأس البابا فرانشيسكو قداسا في الهواء الطلق حضره حوالي 130 شخصا، منهم العديد ممن تضرروا مباشرة من وباء فيروس كورونا.

وكان من بين المشاركين في الصلاة أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف إيطاليون، وكذلك عدد ممن تعافوا من فيروس كورونا أو فقدوا أحدا من ذويهم. وقد أودت الجائحة بحياة ما يزيد على 33 ألفا في إيطاليا.

وفي ختام القداس، قال البابا فرانشيسكو إنه يتعين على الزعماء الوطنيين أن يتخذوا موقفا بعيد النظر وأن يساعدوا أشد الناس احتياجا الآن ويضعوا حلولا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.