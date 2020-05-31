الاحتلال يعتقل محافظ القدس ويقمع مظاهرة نددت بقتل شاب فلسطيني بالمدينة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم محافظ مدينة القدس عدنان غيث وناشطين آخرين خلال منعها وقفة أمام مقر "بيت الشرق" في المدينة لإحياء الذكرى السنوية التاسعة عشرة لرحيل القيادي الفلسطيني فيصل الحسيني.

وبررت سلطات الاحتلال قرارها بأن الفعالية نظمت بتمويل من السلطة الوطنية الفلسطينية وبعدم حصول المشاركين على التصاريح اللازمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس، وعضو إقليم القدس عوض السلايمة، ورئيس نادي سلوان مروان الغول، وإسحاق القواسمي، ونائب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطني (فتح) في المدينة عادل أبو ازنيد.

وأبلغت باقي المشاركين في الفعالية بضرورة مراجعة مخابرات الاحتلال للتحقيق معهم.

ومنذ تعيينه محافظًا للقدس في العام 2018، اعتقلت إسرائيل غيث 18 مرة على الأقل، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

قمع مظاهرة

على صعيد آخر، قمعت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة نظمها فلسطينيون وسط القدس اليوم، تنديدا بقتلها فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة أمس السبت.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات من الشباب الفلسطينيين حاولوا تنظيم المظاهرة قرب باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، احتجاجًا على استشهاد الشاب إياد الحلاق (32 عاما) برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الشهود أن قوات الشرطة اعتدت على المشاركين بالضرب، وأجبرتهم على إخلاء المنطقة بالقوة.

وطالب المشاركون في المظاهرة قبل تفريقها بالإفراج عن جثمان الحلاق، الذي ما زال محتجزًا لدى سلطات الاحتلال.

وصباح السبت، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن عناصر من حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على الحلاق بعد أن حاول الفرار منهم قرب باب الأسباط، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا. وبعد استشهاد الشاب، اتضح للشرطة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لم يكن مسلحا.