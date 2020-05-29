وفاة رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الرحمن اليوسفي

توفي صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات الدار البيضاء، رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الرحمن اليوسفي، عن عمر ناهز 96 عاما.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) خبر وفاة اليوسفي عن بعض أقاربه، كما نشر عنها الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سبق للراحل أن شغل منصب أمينه العام.

وبدوره أعلن الأمين العام الحالي للحزب إدريس لشكر وفاة اليوسفي، وقال في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أعاد نشرها موقع الحزب "أنعى لكافة الاتحاديات والاتحاديين (أعضاء الحزب) وعموم المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض، في الأيام الأخيرة".

وقد نقل اليوسفي منذ أيام إلى مستشفى في الدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث كان يعيش برئة واحدة منذ عقود، كما عانى من مرض السرطان، وسبق أن تعرض لجلطة دماغية عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 1998 إلى 2002.

وأضاف لشكر "نهيب بكافة الاتحاديات والاتحاديين، والمناضلات والمناضلين، من كل الأطياف، وكل المواطنات والمواطنين، المتعاطفين مع هذه القامة الشامخة، والذين يكنون له مشاعر الوفاء والحب والتقدير، بأن يراعوا ظروف حالة الطوارئ الصحية، في مراسم جنازة الفقيد، التي ستخضع للاحتياطات الضرورية، المعمول بها، حيث سيكون تشييع جثمان المرحوم، محدودا".

وأشار إلى أن الحزب "سينظم تظاهرات تأبينية في مستوى عطاء وتضحية المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، عندما تتوفر الشروط لذلك".