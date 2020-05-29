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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يوقع أمرا للحد من حصانة وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر يتهمه بتمجيد العنف

29/5/2020

اتهم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"تمجيد العنف"، وألحق بتغريدة له تتعلق بالاضطرابات في منيابوليس تنبيها يفيد بأن الموقع يخلي مسؤوليته عن التغريدة التي قال إنها تنتهك قواعده.

وكتب ترامب في تغريدته "هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته أن الجيش معه قلبا وقالبا. سنسيطر على أي صعوبة، لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم".

ولم يعد ممكنا قراءة تغريدة ترامب دون الضغط على تنبيه يقول "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر المتعلقة بتمجيد العنف. لكن تويتر قرر أن بقاء هذه التغريدة متاحة قد يكون في الصالح العام". وفي سلسلة تغريدات، قال موقع تويتر إنه اتخذ هذا القرار "بهدف منع الآخرين من استلهام أفكار لارتكاب أعمال عنف".

الحد من الحصانة القانونية

وأضاف أن مستخدمي الموقع لا يزال يمكنهم "إعادة نشر التغريدة مع التعليق عليها لكن لا يمكنهم الإعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة نشرها فحسب".

وأضرم متظاهرون النار مساء الخميس في مركز أمن بمنيابوليس، في ليلة ثالثة من المواجهات مع الشرطة عقب وفاة رجل أسود البشرة نتيجة إيقافه بطريقة خشنة من طرف الشرطة.

وتظاهر الآلاف في الأحياء الشمالية للمدينة قبل أن يتجاوز بعضهم الحواجز التي تحمي المبنى ويكسروا زجاجه.

ونتيجة تعامل موقع تويتر مع تغريداته، وقّع الرئيس ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدف للحد من الحصانة القانونية التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي لجهة الرقابة التي تمارسها على المحتوى لديه.

ووضع تويتر إشارات على تغريدات ترامب أول مرة الثلاثاء عبر إضافة رسالة عليها تقول "تحقّق من الوقائع".

وشملت الإشارات تغريدات اعتبر فيها ترامب أن التصويت عبر البريد يشتمل على "غش" بالضرورة لأنه قابل للتلاعب، وهي مسألة شديدة الحساسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هذا العام.

المصدر : وكالات

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قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم التوقيع في وقت لاحق اليوم الخميس على أمر تنفيذي يستهدف شركات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع تويتر أول أمس الثلاثاء بنشر معلومات كاذبة.

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