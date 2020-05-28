يحمل رسالة من أمير البلاد.. وزير خارجية الكويت يزور السعودية

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة الكويتية للأنباء (كونا).

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح سلم رسالة أمير الكويت إلى الملك السعودي خلال لقاء جمعه بكل من تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في العاصمة الرياض.

وتأتي هذه الزيارة وسط حراك دبلوماسي وزيارات متبادلة بين قطر والكويت وسلطنة عمان، في حين تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات لإيجاد حل للأزمة الخليجية.