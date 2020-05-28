كورونا.. رفع قيود مهمة في أوروبا والعالم العربي ومنحنى الإصابة يتصاعد في مصر

أعلنت تركيا وفرنسا وبريطانيا رفع الكثير من القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، كما خففت الكويت حظر التجول الشامل إلى جزئي، وأعلن الأردن أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن الحكومة سترفع قيود السفر بين المدن وستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمنشآت الرياضية اعتبارا من أول يونيو/حزيران القادم، مضيفا أن القيود ستظل قائمة على حركة الأفراد فوق سن 65 عاما ودون 18 عاما.

فرنسا تتعافى

وأعلنت الحكومة الفرنسية الخميس رفع جزء مهم من القيود المفروضة على السكان بدءا من 2 يونيو/حزيران، وذلك في ظل تراجع انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، كما أنها أيدت إعادة فتح الحدود الداخلية لأوروبا منتصف الشهر المقبل.

وسيتم في فرنسا -التي خفضت مستوى الخطر في عاصمتها باريس من الأحمر إلى البرتقالي- رفع الحظر عن حرية التنقل المفروض منذ 11 مايو/أيار كما ستفتح المقاهي والحانات والمطاعم المغلقة منذ منتصف مارس/آذار أبوابها.

لكن ستبقى بعض القيود ومنها ألا يتخطى عدد المجتمعين حول طاولة واحدة عشرة أشخاص، فضلا عن الإبقاء على مسافة متر واحد على الأقل بين الطاولات، علاوة على ضرورة ارتداء الكمامات من قبل العاملين والزبائن حين يقومون عن طاولتهم.

وستفتح المتاحف والمعالم الأثرية أبوابها في جميع أرجاء فرنسا في 2 يونيو/حزيران وسيكون ارتداء الكمامات إجباريا لدى زيارتها إلا أن التجمعات في الفضاء العام ستبقى محصورة بعشرة أشخاص فقط، كما سيُعاد فتح مطار أورلي بباريس يوم 26 من الشهر المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إعادة النظر في هذه الإجراءات كافة في 22 يونيو/حزيران قبل الدخول إلى المرحلة الثالثة من مراحل إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلن فيليب أيضا أن باريس تؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو/حزيران من دون فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على المسافرين، مضيفا أنهم سيطبقون المعاملة بالمثل في حال فرضت دول الحجر على الفرنسيين.

بريطانيا تفتح المدارس

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نجاح بلاده في الاختبارات الخمسة التي وضعتها الحكومة شرطا لتخفيف الإغلاق العام.

وستبدأ البلاد يوم الاثنين المقبل بفتح المدارس تدريجيا، وفي 15 يونيو/حزيران ستعيد فتح المحال التجارية غير الأساسية.

وستسمح السلطات البريطانية بدءا من الاثنين المقبل لستة أشخاص على الأكثر من منازل مختلفة باللقاء في الحدائق العامة شريطة الحفاظ على التباعد البدني، كما يمكن للأبناء لقاء والديهم وأجدادهم أيضا.

تخفيف الحظر بالكويت

عربيا، أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أن حظر التجول الشامل سيخفف إلى حظر جزئي لمدة 12 ساعة من 6 مساء وحتى 6 صباحا بدءا من الأحد المقبل، مضيفا أن الحياة الطبيعية ستعود عبر خمسة مراحل تستغرق إجمالا 15 أسبوعا بدءا من يوم الأحد.

الكويت ستبدأ مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية يوم الأحد المقبل (رويترز)

وأوضح الوزير الكويتي أن المرحلة الأولى تتضمن فتح دور العبادة، واستئناف أنشطة الشحن وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي، مشيرا إلى أن الحياة الطبيعية لن تعود بالكامل إلا بوجود لقاح.

فتح دور العبادة بالأردن

وقرر الأردن فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل بعد أكثر من شهرين على إغلاقها، ودراسة تعديل الحظر الشامل الذي يفرض كل يوم جمعة بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المساجد سيرا على الأقدام وقت صلاة الجمعة، على أن تكون خطبة الجمعة قصيرة لا تزيد عن 15 دقيقة.

وقال مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفورس عطالله إن الكنائس ستفتح أبوابها للمصلين اعتبارا من الأحد الموافق 7 يونيو/حزيران.

الإصابات تتزايد بمصر

تواصل مصر تسجيل زيادات في أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وقد رصدت الخميس 1127 إصابة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء وذلك ارتفاعا من 910 حالات في اليوم السابق.

كما سجلت 29 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق. وبذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الخميس 20793 حالة منهم 5359 تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفيات العزل، و845 حالة وفاة.

حصيلة ثلاث حروب

وفي الولايات المتحدة، تخطى عدد المتوفين جراء الفيروس 102 ألف، ووصفت رويترز العدد بأنه أكبر من مجموع القتلى الأميركيين في حروب كوريا وفيتنام والعراق مجتمعة، وأعلى من ضحايا الإنفلونزا الموسمية منذ 1958، في حين تجاوز عدد المصابين 1.7 مليون مصاب.

وتتزامن الحصيلة الجديدة في الولايات المتحدة مع انخفاض متوسط العدد اليومي للوفيات وعودة المتاجر إلى العمل وخروج بعض الأميركيين من العزل العام.

في غضون ذلك أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يسمح للأنشطة التجارية بمنع دخول أي أفراد لا يستخدمون كمامات مشددا على أنها ضرورية لمنع انتشار كورونا، وأوضح أن أصحاب المتاجر لهم الحق في حماية أنفسهم وحماية الآخرين داخل المتاجر.