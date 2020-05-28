كلف 65 ألف دولار.. نصب ملك الغابة يثير موجة سخرية ويغضب العراقيين

مضت العادة بشغل الرجال منصب "المختار" في عموم العراق منذ تأسيسه، وصار أشبه بالعرف المتداول والمعتاد، حتى كُسِرت القاعدة بتولي ثناء الزبيدي المنصب في منطقة السنية بالحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد.
اجتاحت مواقع التواصل في العراق موجة من السخرية والغضب بعد الكشف عن تكلفة نصب تمثال أسد أقيم على قاعدة حجرية في أحد شوارع مدينة النجف جنوب بغداد.
وتداول نشطاء وثيقة رسمية تظهر سعر تكلفة النصب حيث بلغت 79 مليون دينار عراقي (نحو 65 ألف دولار)، وهو مبلغ كبير أثار الاستغراب والاستياء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، والكشف عن التفاصيل الكاملة لمشروع إنشاء هذا النصب وشبهات الفساد التي تقف وراءه.
الإعلامي مازن الزرفي كتب ساخرا إن سعر تمثال الأسد على موقع أمازون هو 314 دولارا فقط.
ونفذت بلدية محافظة النجف هذا المشروع عبر شركة أهلية مختصة بنصب التماثيل والنوافير.
تكلفة تمثال (اسد الله الغالب) ٧٩ مليون دينار في النجف الاشرف
أسد كاتله الجوع
هسه لو جايبين اسد ومحنطيه هم جان ارخص pic.twitter.com/O3FCXiWz9m
— رائد القصاب (@raed57127914) May 26, 2020
وقالت الصحفية العراقية عائشة الدوري ساخرة إن تمثال الأسد في ساحة الطرف الأغر في قلب العاصمة لندن بكامل صحته وهيبته وعافيته، وتمثال الأسد في النجف ميت من الجوع.
وقال الشاعر عبد الرزاق الربيعي إن من الواضح أن أسد النجف مغلوب على أمره.
واضح أن تمثال( أسد الله الغالب) في النجف، مغلوب على أمره!!
كيف يمكن أن يتجسّد رمز الشجاعة في هيئة تمثال أسد هزيل؟ pic.twitter.com/ACZnAHTEWu
— عبدالرزاق الربيعي (@razaq61) May 28, 2020
أما الإعلامي عبد اللطيف الزيدي فكتب على توتير أن الفرق بين الأسدين الأول والثاني 3000 عام تقريبا، مشيرا إلى أن الفرق الآخر هو أن من نحت أسد معبد الإله عشتار كان يبحث عن الخلود لتجسيد مرحلة تاريخية للعراق، أما الأسد الثاني لبوابة النجف فكان يبحث عن استفادة بالمقاولة.
الفرق بين الاسد الاول والاسد الثاني 3000 عام تقريباً.
الفرق الاخر من نحت اسد معبد الاله عشتار كان يبحث عن الخلود لتجسيد مرحلة تاريخية للعراق
اما الاسد الثاني لبوابة النجف كان يبحث عن استفادة بالمقاولة
والشكل الفني نترك الحكم لكم#ريم_عبدالله#احنا_ولج_ام_مهند#ماكو_وطن_ماكو_عبور pic.twitter.com/srud811lHt
— عبد اللطيف الزيدي (@alzaidy2011) May 27, 2020