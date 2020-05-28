كلف 65 ألف دولار.. نصب ملك الغابة يثير موجة سخرية ويغضب العراقيين

اجتاحت مواقع التواصل في العراق موجة من السخرية والغضب بعد الكشف عن تكلفة نصب تمثال أسد أقيم على قاعدة حجرية في أحد شوارع مدينة النجف جنوب بغداد.

وتداول نشطاء وثيقة رسمية تظهر سعر تكلفة النصب حيث بلغت 79 مليون دينار عراقي (نحو 65 ألف دولار)، وهو مبلغ كبير أثار الاستغراب والاستياء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، والكشف عن التفاصيل الكاملة لمشروع إنشاء هذا النصب وشبهات الفساد التي تقف وراءه.

الإعلامي مازن الزرفي كتب ساخرا إن سعر تمثال الأسد على موقع أمازون هو 314 دولارا فقط.

ونفذت بلدية محافظة النجف هذا المشروع عبر شركة أهلية مختصة بنصب التماثيل والنوافير.

تكلفة تمثال (اسد الله الغالب) ٧٩ مليون دينار في النجف الاشرف

أسد كاتله الجوع

هسه لو جايبين اسد ومحنطيه هم جان ارخص pic.twitter.com/O3FCXiWz9m — رائد القصاب (@raed57127914) May 26, 2020

وقالت الصحفية العراقية عائشة الدوري ساخرة إن تمثال الأسد في ساحة الطرف الأغر في قلب العاصمة لندن بكامل صحته وهيبته وعافيته، وتمثال الأسد في النجف ميت من الجوع.

وقال الشاعر عبد الرزاق الربيعي إن من الواضح أن أسد النجف مغلوب على أمره.

واضح أن تمثال( أسد الله الغالب) في النجف، مغلوب على أمره!!

كيف يمكن أن يتجسّد رمز الشجاعة في هيئة تمثال أسد هزيل؟ pic.twitter.com/ACZnAHTEWu — عبدالرزاق الربيعي (@razaq61) May 28, 2020

أما الإعلامي عبد اللطيف الزيدي فكتب على توتير أن الفرق بين الأسدين الأول والثاني 3000 عام تقريبا، مشيرا إلى أن الفرق الآخر هو أن من نحت أسد معبد الإله عشتار كان يبحث عن الخلود لتجسيد مرحلة تاريخية للعراق، أما الأسد الثاني لبوابة النجف فكان يبحث عن استفادة بالمقاولة.