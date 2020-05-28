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سياسة|عراق

كلف 65 ألف دولار.. نصب ملك الغابة يثير موجة سخرية ويغضب العراقيين

عراقيون اعتبروا تكلفة نصب الأسد في النجف مبالغا فيها وطالبوا بفتح تحقيق بشبهة فساد
عراقيون اعتبروا تكلفة نصب الأسد في النجف مبالغا فيها وطالبوا بفتح تحقيق بشبهة فسادمواقع التواصل الإجتماعي
28/5/2020

اجتاحت مواقع التواصل في العراق موجة من السخرية والغضب بعد الكشف عن تكلفة نصب تمثال أسد أقيم على قاعدة حجرية  في أحد شوارع مدينة النجف جنوب بغداد.

وتداول نشطاء  وثيقة رسمية تظهر سعر تكلفة النصب حيث بلغت 79 مليون دينار عراقي (نحو 65 ألف دولار)، وهو مبلغ كبير أثار الاستغراب والاستياء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، والكشف عن التفاصيل الكاملة لمشروع إنشاء هذا النصب وشبهات الفساد التي تقف وراءه.

الإعلامي مازن الزرفي كتب ساخرا إن سعر تمثال الأسد على موقع أمازون هو 314 دولارا فقط.

 

 

ونفذت بلدية محافظة النجف هذا المشروع عبر شركة أهلية مختصة بنصب التماثيل والنوافير.

وقالت الصحفية العراقية عائشة الدوري ساخرة إن تمثال الأسد في ساحة الطرف الأغر في قلب العاصمة لندن بكامل صحته وهيبته وعافيته، وتمثال الأسد في النجف ميت من الجوع.

 

 

وقال الشاعر عبد الرزاق الربيعي إن من الواضح أن أسد النجف مغلوب على أمره.

أما الإعلامي عبد اللطيف الزيدي فكتب على توتير أن الفرق بين الأسدين الأول والثاني 3000 عام تقريبا، مشيرا إلى أن الفرق الآخر هو أن من نحت أسد معبد الإله عشتار كان يبحث عن الخلود لتجسيد مرحلة تاريخية للعراق، أما الأسد الثاني لبوابة النجف فكان يبحث عن استفادة بالمقاولة.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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