الكاظمي يوضح موقفه من وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفضه وجود أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، في حين كلف قائدا جديدا لعمليات "الجزيرة والبادية" في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال الكاظمي، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد اليوم إن "تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها من أولويات البرنامج الحكومي".

وأشار الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه إلى أن هذا البرنامج ينص على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة، وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أن كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، مشددا على أنه "لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أنّ تطوير المؤسسات الأمنية واصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَّ كلَّ القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه … pic.twitter.com/TYAN3Au34v — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 28, 2020

ويشدد الكاظمي -منذ منح حكومته الثقة بالبرلمان في 7 مايو/أيار الجاري- على أن إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوة أي طرف فوق الدستور والقانون، مع ضرورة بقاء السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة.

ويعتبر حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع جميع الفصائل المسلحة لسلطتها، من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي.

وفي السياق كلّف الكاظمي، اللواء الركن أحمد العتبي بقيادة عمليات "الجزيرة والبادية" التابعة لوزارة الدفاع في محافظة الأنبار.

وتتولى قيادة عمليات "الجزيرة والبادية"، مسؤولية تأمين الحدود البرية مع سوريا والمناطق الصحراوية غربي البلاد، وفق بيان مقتضب صادر عن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم الكاظمي.

ويأتي القرار بالتزامن مع سلسلة تغييرات تجريها حكومة الكاظمي في المناصب الأمنية.