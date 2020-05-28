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أمير قطر وبوتين يبحثان أوضاع أسواق الطاقة ويدعمان تعاونا عسكريا ورياضيا وصحيا

الشيخ تميم والرئيس بوتين أكدا عزمهما على تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والتعاون العسكري والرياضي والصحي
الشيخ تميم والرئيس بوتين أكدا عزمهما على تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والتعاون العسكري والرياضي والصحي
28/5/2020

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.

وقال بيان صادر من الرئاسة الروسية (الكرملين) إن الجانبين تطرقا إلى مسائل دولية وقضايا تهم البلدين والأوضاع السائدة في أسواق الطاقة بالعالم.

وأضاف البيان أن الجانبين قيما عاليا التعاون الثنائي خاصة في مجالي الطاقة والاستثمار وأكدا عزمهما على تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والتعاون العسكري والرياضي والصحي، بما يشمل التعاون في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحث الطرفان أيضا الأزمة السورية، وشددا على أهمية تحسين الوضع الإنساني هناك.

وكان الشيخ تميم أجرى مباحثات خلال قمة في طاجيكستان في يونيو/حزيران الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت أهمية العلاقات الإستراتيجية بين روسيا وقطر وسبل تعزيزها.

وخلال ذلك اللقاء الذي عقد على هامش قمة دوشنبه، أوضح الرئيس الروسي أن العلاقات الروسية القطرية تتطور، ووصف قطر بأنها شريك مهم ومحوري في الشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون في المجال الاستثماري بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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