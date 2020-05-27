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سياسة|قطر

لمكافحة كورونا.. شحنة مساعدات طبية قطرية لإثيوبيا

مساعدات قطرية سابقة لإيطاليا لدعم جهودها في احتواء كورونا
مساعدات قطرية سابقة لإيطاليا لدعم جهودها في احتواء كورونا
27/5/2020

أرسل صندوق قطر للتنمية شحنة من المساعدات الطبية إلى إثيوبيا دعما من قطر للجهود التي تبذلها أديس أبابا في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان في استقبال الشحنة -التي قامت بنقلها الخطوط الجوية القطرية- سفير دولة قطر لدى إثيوبيا حمد الدوسري ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إرجوجي تسفاي، التي عبرت عن تقديرها للدعم القطري.

وقالت تسفاي إن هذا الدعم سيساعد المؤسسات الصحية في إثيوبيا على مواجهة كورونا، مشيرة إلى أنه يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

من جانبه، قال الدوسري إن الشحنة تزن تسعة أطنان، وتتضمن معدات ومستلزمات طبية أساسية، وأن صندوق قطر للتنمية مؤسسة عامة ملتزمة باسم قطر بتحسين معيشة المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

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