لأول مرة.. تويتر يضع إخطارا لكشف التضليل على تغريدات ترامب والرئيس يندد

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقع تويتر بخنق حرية التعبير والتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إنه لن يسمح بذلك، وذلك عقب وضع تويتر علامة تحذير للتأكد من الحقائق على تغريدتين له.

وفي سابقة من نوعها، وضع موقع تويتر مساء الثلاثاء علامة تعجب زرقاء تحث على تقصي الحقائق، بعدما وضع ترامب تغريدتين قال فيهما إن الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد" وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة".

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020