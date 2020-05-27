كورونا.. مصر تبلغ مستوى قياسيا والعاصمة الأميركية تبدأ رفع القيود

واصلت دول غربية وعربية تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة وباء كورونا، لكن الفيروس لا يزال يتفشى في مناطق عدة، ومن بينها مصر التي سجلت اليوم الأربعاء أكبر حصيلة يومية للإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، وذلك ارتفاعا من 789 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

وسجلت الوزارة 19 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ14 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في مصر حتى اليوم الأربعاء بلغ 19666 حالة، منها 5205 حالات تعافت وخرجت من المستشفيات، و816 حالة وفاة.

في تلك الأثناء، قالت وكالة رويترز إنها أحصت أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في دول الخليج العربية الست، مشيرة إلى أن سلطات هذه الدول وسعت نطاق عمليات الفحص.

رفع القيود بمكة

وفي السعودية، أعلنت السلطات مجموعة تدابير لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مكة المكرمة على مرحلتين بدءا من الأحد المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أن المرحلة الأولى في مكة ستستغرق ثلاثة أسابيع وتشمل ستة قرارات أبرزها السماح بالدخول إلى مكة والخروج منها، ورفع حظر التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ووفقا للبيان، تُطبق المرحلة الثانية يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، وتشمل ثمانية قرارات منها رفع حظر التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

تحسن في واشنطن

وفي الغرب أيضا تتواصل خطوات تطبيع الحياة، حيث أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر الأربعاء أن العاصمة الأميركية ستبدأ أولى مراحل رفع الحجر العام الذي فرض لاحتواء وباء كورونا يوم الجمعة المقبل.

وقالت باوزر -التي أصدرت يوم 30 مارس/آذار الماضي أمرا للسكان بالبقاء في منازلهم- إن المنطقة شهدت "تراجعا مطردا" في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى 14 يوما، مما سمح ببدء رفع القيود.

وأضافت أن تجمع أكثر من 10 أشخاص سيظل ممنوعا، وقالت إنه سيُسمح لباعة التجزئة للمواد غير الأساسية بفتح متاجرهم يوم الجمعة لتلقي الطلبات، وسيسمح لصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر بالعمل ولكن بمواعيد مسبقة، وللمطاعم بخدمة الزبائن في المناطق المفتوحة فقط، وستفتح بعض الحدائق وأماكن الترفيه.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 355 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة به 5.75 ملايين إصابة، وفقا لموقع "وورلد ميتر" للإحصاءات العالمية.