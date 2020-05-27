شاهد.. طيار روسي يتعقّب طائرة أميركية شرق المتوسط

قالت البحرية الأميركية إن طائرة استطلاع تابعة لها لوحقت من قبل مقاتلتين روسيتين من طراز "سوخوي 35" شرقي البحر المتوسط، ووصفت الأمر بأنه تهور وافتقار إلى المهنية.

وذكرت البحرية الأميركية أن هذه هي المرة الثالثة خلال شهرين التي تحلق فيها الطائرات الحربية الروسية "بأسلوب متهور" فوق مياه شرق المتوسط.

ونشرت مواقع عسكرية روسية وغربية لقطات يبدو أنها التقطت من داخل قمرة قيادة إحدى المقاتلتين الروسيتين لطائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأميركية وهي من طراز بوسايدون. ويظهر الفيديو المسافة القصيرة الفاصلة بين المقاتلة الروسية والطائرة الأميركية.

وأوضح الأسطول السادس بالبحرية الأميركية المنتشر في أوروبا وأفريقيا، في بيان صدر فجر اليوم الأربعاء أن الملاحقة استمرت أكثر من ساعة.

وأضاف أن التحليق الروسي كان "غير آمن وغير محترف حيث اقترب الطيارون الروس من جناحي الطائرة الأميركية في وقت واحد، مما حد من قدرة طائرتنا على المناورة بأمان".

ورأت أن ذلك "لا يتوافق مع قواعد الطيران الدولية وقد عرض سلامة الطائرتين للخطر".

وقالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن المسؤولين في الولايات المتحدة يعتقدون أن روسيا لديها حساسية تجاه طائرات المراقبة الأميركية التي تعمل في شرق البحر المتوسط بسبب العمليات العسكرية الروسية في سوريا.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 وتسمح بتحليق طائرات استطلاع غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها.

وذكر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن بلادهم ستنسحب من الاتفاقية بسبب الخروق الروسية المتكررة لبنودها.