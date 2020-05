تركماني عراقي.. مجلس الأمن يدرج زعيم تنظيم الدولة الجديد على لائحة العقوبات

أدرج مجلس الأمن الدولي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أمير محمد عبد الرحمن المولى -ويعرف أيضا باسم عبد الله قرداش- على لائحة العقوبات، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بالمهمة لإلحاق الهزيمة بالتنظيم.

وقررت لجنة العقوبات في المجلس مساء الاثنين إدراج المولى -وهو عراقي الجنسية- على لائحة العقوبات، بموجب القرار رقم 2368 الخاص بفرض عقوبات على تنظيمي الدولة والقاعدة، بتهمة "التخطيط لأنشطة نيابة عن التنظيمين وتمويلهما". وذكرت اللجنة أن "المولى لعب دورا في اختطاف الإيزيديات وقتلهن والاتجار بالبشر".

ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقرار الأممي، وقال -في تغريدة على تويتر- إنه "خطوة مهمة اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بتنظيم الدولة.

The U.S. welcomes the @UN Security Council designation of ISIS terrorist al-Mawla. This is another important step by the international community to ensure ISIS’s lasting defeat.

