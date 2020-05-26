أحرج حكومة ميركل.. تحقيق يكشف كيف حصل حفتر على شاحنات عسكرية ألمانية

نشرت مجلة "شتيرن" الألمانية تحقيقا كشف النقاب عن استخدام قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر شاحنات ألمانية من صنع شركة الدفاعات العسكرية الألمانية "راينميتال" كمنصات لصواريخ بانتسير الروسية المضادة للطائرات.

وأكد التحقيق الذي قاده الصحفي الألماني هانس مارتن تيلاك استيلاء قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية على إحدى هذه الشاحنات وعرضها في العاصمة طرابلس.

وأضاف التحقيق الألماني أن هذا النوع من الشاحنات اشترته أبو ظبي من برلين في وقت سابق، وسلمته إلى قوات حفتر في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.

من جانبها، قالت الحكومة الألمانية إنها تعكف حاليا على التحقيق في الموضوع، حيث أشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن هذا الأمر يخالف قواعد تصدير الأسلحة الألمانية.

وذكر التحقيق أن الأمر أحرج حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب استضافتها مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأشار إلى أن برلين تجاهلت فيما يبدو التقارير الأممية حول انتهاكات أبو ظبي للحظر الدولي لتصدير السلاح إلى ليبيا.