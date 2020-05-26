بومبيو شكرها وأكد دعمه لبدء مفاوضات.. الحكومة الأفغانية ستفرج عن 900 من معتقلي طالبان

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر حكومي أن الحكومة ستفرج اليوم الثلاثاء عن 900 معتقل من حركة طالبان من سجني باغرام و"بول تشرخي" في كابل، وفي المقابل قال مصدر أمني للجزيرة إن طالبان ستفرج اليوم عن 200 من القوات الأفغانية.

وكانت الحكومة الأفغانية قد أفرجت أمس عن 100 من معتقلي الحركة من سجن باغرام، بعد إصدار الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني قرارا بإطلاق سراح 2000 من معتقلي الحركة، بينما أعلنت الحركة في وقت سابق (الأحد) هدنة بمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل إن الحكومة تتوقع من حركة طالبان تمديد وقف إطلاق النار لاتمام عملية إطلاق سراح المعتقلين بشكل أفضل.

من جهته دعا رئيس قسم المصالحة في مجلس الأمن القومي الأفغاني انتظار خادم -في مقابلة مع الجزيرة- قادة حركة طالبان لتنفيذ ما التزموا به في اتفاق السلام الموقع في الدوحة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال "نأمل في أن تترجم الخطة التي توصلنا إليها في اتفاق الدوحة على الأرض. لكن شيئا لن يحدث ما لم نسر في مسار الحوار وتقليص العنف".

وأضاف "لقد أعلنا وقفا لإطلاق النار وحققنا تقدما، لكن هذا مسار ذو اتجاهين لا اتجاه واحد. قمنا بما يترتب علينا كحكومة، ويجب على قادة طالبان أن يأتوا للحوار كي نحرز تقدما يؤدي في نهاية الأمر إلى السلام".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد شكر الرئيس غني ورئيس مجلس السلام العالي عبد الله عبد الله على قرار إطلاق سراح ألفين من معتقلي طالبان.

وأكد بومبيو في اتصالين مع غني وعبد الله أن الولايات المتحدة ستضغط من أجل وقف إطلاق نار لفترة طويلة وبدء مفاوضات مباشرة.