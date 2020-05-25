رفض أي صفقة مع القضاء.. نتنياهو يواجه السجن لسنوات إذا ثبت اتهامه

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق قضائي بشأن اتهامات موجهة إليهه بالفساد، في وقت توقع فيه سياسيون أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات.

وفي تصريح أدلى به لقناة 20 الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة.

وأضاف "لم آت (إلى المحكمة) للتعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة"، بحسب المصدر ذاته.

وأُرجئت محاكمة نتنياهو أمس الأحد بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية المحتلة. وطلب محاموه خلال الجلسة أشهرا عدة إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعا.

وقررت المحكمة الإسرائيلية تحديد موعد لاستئناف المحاكمة يوم 19 يوليو/تموز المقبل.

لائحة اتهام

ويعد نتنياهو (70 عاما) أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه منصبه، وهو ينفي اتهامات بالرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية ضد نتنياهو، بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الحسبان مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفا.

من جانبه، رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت اليوم الاثنين أن يذهب نتنياهو إلى السجن لسنوات عديدة.

ولدى سؤاله في مقابلة مع إذاعة الجيش إن كان نتيناهو سيذهب إلى السجن، أجاب أولمرت "أعتقد أنه سيذهب إلى السجن لسنوات عديدة". وأضاف أن "نتنياهو مجرم، ووغد، ولص، وسيُحكم عليه بالسجن لمدة طويلة".

وقبل أسبوع، منح الكنيست الإسرائيلي الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو، وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية.

والحكومة الجديدة هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، وتم الاتفاق على أن يتناوبا على رئاستها.