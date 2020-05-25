البث الحي
سياسة

إصابة فلسطينييْن برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

المزارعون الفلسطينيون يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال
المزارعون الفلسطينيون يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلالوكالة الأناضول
25/5/2020

قالت مصادر محلية فلسطينية إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على شابين فلسطينيين بينما كانا يقومان بحصاد أرضهما بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.

وقد أصيب أحد الشابين في البطن، في حين أصيب الآخر في قدمه، ونفت مصادر فلسطينية رواية جيش الاحتلال بأن الشابين حاولا تنفيذ عملية طعن ضد جنود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطينيين اثنين حاولا تنفيذ عملية طعن جنود يعملون بمنطقة بنيامين قرب رام الله.

وتشهد المنطقة اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين بحق المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين.

ونقل الشابان المصابان -وهما أخوان- إلى مستشفى في رام الله لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

اقتحامات للبيوت وضرب للمتساكنين.. حملة جديدة لقوات الاحتلال ببلدة يعبد الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل بالعائلات وتقتحم البيوت في يعبد الفلسطينية، بعد مقتل جندي إسرائيلي أثناء عملية اقتحام سابقة للبلدة من أجل تنفيذ اعتقالات. تقرير: شيرين أبو عاقلة تاريخ البث: 2020/5/15

تزامنا مع المخططات الإسرائيلية لضمها.. قوات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين بالأغوار

تتصاعد إجراءات التضييق التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين في مناطق الأغوار بالتزامن مع المخططات الإسرائيلية لضمها، ويرى الفلسطينيون هناك أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات المستمرة منذ النكبة لتهجيرهم عن أرضهم. تقرير: شيرين أبو عاقلة تاريخ البث: 2020/5/16

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة