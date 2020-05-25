إصابة فلسطينييْن برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

قالت مصادر محلية فلسطينية إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على شابين فلسطينيين بينما كانا يقومان بحصاد أرضهما بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.

وقد أصيب أحد الشابين في البطن، في حين أصيب الآخر في قدمه، ونفت مصادر فلسطينية رواية جيش الاحتلال بأن الشابين حاولا تنفيذ عملية طعن ضد جنود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطينيين اثنين حاولا تنفيذ عملية طعن جنود يعملون بمنطقة بنيامين قرب رام الله.

وتشهد المنطقة اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين بحق المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين.

ونقل الشابان المصابان -وهما أخوان- إلى مستشفى في رام الله لتلقي العلاج.