وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، معبرا عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن بشأن وباء كوفيد-19.

وقال وانغ يي إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.

واعتبر أن البلدين سيخسران في أي مواجهة، في حين سيكون التعاون مكسبا لكليهما، ودعا الوزير الصيني إلى أن يجد البلدان السبيل لتعايش سلمي بينهما.

وقال وانغ يي -متحدثا في مؤتمر صحفي- إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما، فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وأضاف "أريد أن أقول هنا لا تضيعوا وقتا ثمينا بعد الآن ولا تتجاهلوا الأرواح، أهم ما تحتاج الصين والولايات المتحدة لفعله هو التعلم أولا بعضهما من بعض، وتبادل خبرتهما في مكافحة الوباء، ومساعدة كل بلد في مكافحته".

وأجاب عندما سئل عما إذا كانت العلاقات الصينية الأميركية قد تشهد مزيدا من التدهور، بأن بلاده "مستعدة للعمل مع واشنطن بروح التعاون والاحترام المتبادل"، وأن الصين تنادي بذلك دوما.

وساءت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل كبير منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تبادلت إدارتا الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الانتقادات في مسائل تتعلق بالجائحة.

وقبل أزمة الفيروس، كانت العلاقة الصينية الأميركية متوترة أصلاً منذ عامين على خلفية الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب وفرضِها عقوبات جمركية على بكين، ورفعَ تفشي الوباء من حدة الخلاف بين البلدين إلى مستويات جديدة.