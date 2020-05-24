شاهد.. السفير الكندي ببغداد يقبل التحدي ويصنع حلوى العيد العراقية

ظهر السفير البريطاني لدى العراق اليوم الثلاثاء في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر أثناء إعداده طبق "الدولمة" الشهير في العراق.
نشر السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لمشاركته في تحدي صناعة حلوى العيد العراقية (الكليجة) بالتمر.
وبلهجة عراقية، روّج شانون خلال فيديو صناعة الكليجة لزيت كندي قال إنه متوفر في الأسواق العراقية واسمه (زيت الكنولا)، مبينا أنه دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية لصناعة هذه الحلوى العراقية الشهيرة.
مع اقتراب عيد الفطر ، قبلت تحدي صناعة "الكليجة" العراقية باستخدام مكون كندي خاص. #رمضان_مبارك_2020 #عيد_الفطر_المبارك
As we near the start of Eid al Fitr, I accepted the challenge of making Iraqi "kleicha" using a special Canadian ingredient. #RamadanMubarak #EidMubarak pic.twitter.com/aKr1Oi2WJU
— Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) May 21, 2020
وامتدح ناشطون عراقيون هذه الخطوة، واعتبروا أنها مبادرة جميلة وذكية من السفير الكندي، للترويج للزيت الكندي بصناعة حلوى الكليجة العراقية الشهيرة التي لا يخلو منها أي بيت عراقي في أيام الأعياد.
عيد مبارك وحلوة فكرة الترويج للزيت الكندي بفيديو صناعة حلوى العيد في العراق (الكليجة)
كل سنة وانت والعائلة الكريمة بألف خير
— عمر الجنابي (@omartvsd) May 21, 2020
بينما نصحت عراقية السفير الكندي بعد استخدام الزيت في صنع الكليجة بأنه سيؤثر على جودتها.
بس الكليجة بالزيت تصير قوية مو هشه اني نصحته وبكيفه بعد
— roka (@iraqia_baghdad) May 21, 2020
ومازحه معلقون آخرون، وطالبوه بعدم استخدام منتج أجنبي مع حلوى عراقية.
عيد مبارك وحلوة فكرة الترويج للزيت الكندي بفيديو صناعة حلوى العيد في العراق (الكليجة)
كل سنة وانت والعائلة الكريمة بألف خير
— عمر الجنابي (@omartvsd) May 21, 2020
احنا هم سوينا كليجة ام التمر وأم الحلقوم والمبروش pic.twitter.com/M1k8CBB9HY
— sandy (@lolomore37) May 21, 2020
عاشت ايدك سيادة السفير حلوة هاي لكليجة من اول مرة🤣🤣🤣 بس لكليجة عراقية غير تستخدم زيت عراقي🤣🤣😏😏 بس مو شكال راح نمشيها هل مرة بالزيت الكندي
— Ahmed Aliأحمد علي (@yaa0FtsJ6ZaTEb6) May 21, 2020