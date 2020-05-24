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سياسة|عراق

شاهد.. السفير الكندي ببغداد يقبل التحدي ويصنع حلوى العيد العراقية

السفير الكندي قال إنه دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية لصناعة هذه الحلوى العراقية (مواقع التواصل)
السفير الكندي قال إنه دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية لصناعة هذه الحلوى العراقية (مواقع التواصل)
24/5/2020

نشر السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لمشاركته في تحدي صناعة حلوى العيد العراقية (الكليجة) بالتمر.

وبلهجة عراقية، روّج شانون خلال فيديو صناعة الكليجة لزيت كندي قال إنه متوفر في الأسواق العراقية واسمه (زيت الكنولا)، مبينا أنه دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية لصناعة هذه الحلوى العراقية الشهيرة.

وامتدح ناشطون عراقيون هذه الخطوة، واعتبروا أنها مبادرة جميلة وذكية من السفير الكندي، للترويج للزيت الكندي بصناعة حلوى الكليجة العراقية الشهيرة التي لا يخلو منها أي بيت عراقي في أيام الأعياد.

بينما نصحت عراقية السفير الكندي بعد استخدام الزيت في صنع الكليجة بأنه سيؤثر على جودتها.

ومازحه معلقون آخرون، وطالبوه بعدم استخدام منتج أجنبي مع حلوى عراقية.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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