شاهد.. السفير الكندي ببغداد يقبل التحدي ويصنع حلوى العيد العراقية

نشر السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لمشاركته في تحدي صناعة حلوى العيد العراقية (الكليجة) بالتمر.

وبلهجة عراقية، روّج شانون خلال فيديو صناعة الكليجة لزيت كندي قال إنه متوفر في الأسواق العراقية واسمه (زيت الكنولا)، مبينا أنه دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية لصناعة هذه الحلوى العراقية الشهيرة.

مع اقتراب عيد الفطر ، قبلت تحدي صناعة "الكليجة" العراقية باستخدام مكون كندي خاص. #رمضان_مبارك_2020 #عيد_الفطر_المبارك

As we near the start of Eid al Fitr, I accepted the challenge of making Iraqi "kleicha" using a special Canadian ingredient. #RamadanMubarak #EidMubarak pic.twitter.com/aKr1Oi2WJU

