شاهد.. السفير الكندي ببغداد يقبل التحدي ويصنع حلوى العيد العراقية

نشر السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لمشاركته في تحدي صناعة حلوى العيد العراقية (الكليجة) بالتمر.

وبلهجة عراقية، روّج شانون خلال فيديو صناعة الكليجة لزيت كندي قال إنه متوفر في الأسواق العراقية واسمه (زيت الكنولا)، مبينا أنه دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية لصناعة هذه الحلوى العراقية الشهيرة.

مع اقتراب عيد الفطر ، قبلت تحدي صناعة "الكليجة" العراقية باستخدام مكون كندي خاص. #رمضان_مبارك_2020 #عيد_الفطر_المبارك As we near the start of Eid al Fitr, I accepted the challenge of making Iraqi "kleicha" using a special Canadian ingredient. #RamadanMubarak #EidMubarak pic.twitter.com/aKr1Oi2WJU — Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) May 21, 2020

وامتدح ناشطون عراقيون هذه الخطوة، واعتبروا أنها مبادرة جميلة وذكية من السفير الكندي، للترويج للزيت الكندي بصناعة حلوى الكليجة العراقية الشهيرة التي لا يخلو منها أي بيت عراقي في أيام الأعياد.

عيد مبارك وحلوة فكرة الترويج للزيت الكندي بفيديو صناعة حلوى العيد في العراق (الكليجة)

كل سنة وانت والعائلة الكريمة بألف خير — عمر الجنابي (@omartvsd) May 21, 2020

بينما نصحت عراقية السفير الكندي بعد استخدام الزيت في صنع الكليجة بأنه سيؤثر على جودتها.

بس الكليجة بالزيت تصير قوية مو هشه اني نصحته وبكيفه بعد — roka (@iraqia_baghdad) May 21, 2020

ومازحه معلقون آخرون، وطالبوه بعدم استخدام منتج أجنبي مع حلوى عراقية.

عيد مبارك وحلوة فكرة الترويج للزيت الكندي بفيديو صناعة حلوى العيد في العراق (الكليجة)

كل سنة وانت والعائلة الكريمة بألف خير — عمر الجنابي (@omartvsd) May 21, 2020

احنا هم سوينا كليجة ام التمر وأم الحلقوم والمبروش pic.twitter.com/M1k8CBB9HY — sandy (@lolomore37) May 21, 2020