إمام مزيف واحتفالات في "البلكونة".. أبرز مظاهر العيد في مصر

كما هي الحال في معظم دول العالم، لم يتمكّن المصريون من أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات العامة بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ومع غياب مظاهر الاحتفال، لجأ كثير من المصريين إلى توثيق لحظات احتفالهم بالعيد عبر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما حرصت العديد من المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين بكورونا على إقامة احتفالات بسيطة مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، بهدف إدخال السعادة على قلوب المرضى والأطقم الطبية.

إمام مزيف

وكان من أبرز ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ مسجد في مصر وهو يجري هربا من ملاحقة الشرطة، بعد وصولها إلى مكان إقامة صلاة عيد الفطر، حيث أفادت مواقع محلية مصرية بأن الحادث وقع في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

صحيفة اليوم السابع (مقربة للحكومة) قالت إن الفيديو مصطنع، وإن الشاب الذي يجري في الفيديو ليس إماما، بل طالب صوّر الفيديو بالاتفاق مع أصدقائه بشكل كوميدي ساخر.

في المقابل، نقل موقع مبتدا (حكومي) عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن قوله إن "محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري حاول إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوى، مما يعد إساءة للزي الأزهري المعروف أصحابه بالالتزام".

وقبل نهاية شهر رمضان، أعلنت الوزارة استمرار غلق المساجد، مع إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة، على ألا يتعدى عدد المصلين عشرين فقط من العاملين بالأوقاف، مع عدم فتح المسجد أمام الجمهور، وأن يقتصر دور المساجد الأخرى على تشغيل تكبيرات العيد. كما بثت صلاة العيد من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء.

ورغم قرار الوزارة، فإن مواطنين تحدوا قرار عدم إقامة صلاة العيد وأدوا الصلاة جماعة في الشارع بمدينة أوسيم في محافظة الجيزة، حسب ما أوضحت مواقع التواصل، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت لاحقا القبض على عدد منهم.

مستشفيات العزل

وفي محاولة لإضفاء جو من البهجة على المصابين بفيروس كورونا والفرق الطبية، أقامت إدارة مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية صلاة العيد، مع المحافظة على إجراءات العزل الاجتماعي.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو لتكبيرات العيد في مستشفى العزل الجامعي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

أما مستشفى العجوزة فقد نظمت فيه احتفالية بمناسبة عيد الفطر مساء أمس السبت، وشارك في الحفل فرقة فنون استعراضية.

احتفالات منزلية

كما حرص كثير من المصريين على نشر فيديوهات تظهر احتفالهم بعيد الفطر داخل منازلهم أو في شرفات المنازل، وترديد تكبيرات العيد مع أطفالهم.