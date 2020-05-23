الأحد أول أيام عيد الفطر بجل الدول الإسلامية

أعلنت دول عربية وإسلامية أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء ذلك إثر تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الجمعة، بحسب ما أعلنت الجهات المختصة في تلك الدول.

ففي قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين أعلنت الجهات المختصة تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وأعلن مفتو البلاد في كل من الأردن وفلسطين ولبنان ومصر وتونس وليبيا أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وأعلنت سلطنة عمان، السبت، رؤية هلال شهر شوال مؤكدة أن الأحد هو أول أيام العيد.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني أن الأحد أول أيام عيد الفطر، كما أعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا الموعد نفسه.

وقد اتفقت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ودار الإفتاء التابعة لجماعة الحوثي على أن اليوم السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

كما أكدت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر أن السبت المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام العيد، وأعلن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان بدوره أن الأحد هو أول أيام العيد.

وعلى النحو ذاته، أعلنت الجهات المختصة في جيبوتي وجزر القمر أن الأحد أول أيام العيد، وأن السبت هو المتمم لشهر رمضان.

كما أعلنت كل من ماليزيا وتركيا وإيران أن السبت هو المتتم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أما في موريتانيا والصومال فكان السبت هو أول أيام عيد الفطر حسب ما أعلنته لجنة الأهلة الموريتانية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال، كما أعلنت كل من مالي والنيجر وساحل العاج رسميا نهاية شهر رمضان المبارك الجمعة.

وفي دول عربية أخرى مثل المغرب يتم تحري هلال شوال مساء السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 أبريل/نيسان الماضي، لذلك يوافق الجمعة الـ28 منه.

كما يتحرى الشيعة في العراق ولبنان رؤية الهلال مساء السبت للسبب ذاته.