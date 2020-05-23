بايدن يعتذر عن تعليقات "عنصرية" تجاه السود

أعرب المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن عن أسفه لتصريحات أثارت ضجة بقوله لمقدم برامج إذاعية إنه "ليس أسود" إذا كان يتطلع للتصويت لمنافسه دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عاما)، "ما كان عليّ أن أكون قليل حياء إلى هذه الدرجة"، متراجعا عن هذه التصريحات التي وصفها بـ "المؤسفة".

وشدد على أنه "لا يتوجب على أحد أن يصوت لحزب بالاستناد إلى عرقه، أو دينه، أو أصوله"، وذلك في اتصال أجراه مع رجال أعمال سود.

ووقعت المسألة خلال مقابلة أجراها بايدن مع "شارلمان ذا غود" الذي يشارك في تقديم حصة إذاعية شهيرة عبر أثير راديو "ذي برايكفست كلوب" في نيويورك وبثت أمس الجمعة.

وحين قال بايدن إنه يتوجب عليه إنهاء المقابلة، بعد مرور نحو 17 دقيقة، أجابه محاوره "اسمعني، عليك أن تأتي لزيارتنا حين تأتي إلى نيويورك (…) لدينا مزيد من الأسئلة" لنطرحها عليك قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

فقال جو بايدن "لديكم مزيد من الأسئلة؟ سأقول لك شيئا، إذا كانت لديك مشكلة في تحديد خيارك بيني وبين ترامب، إذا أنت لست أسود".

انتقادات

واعتبر فريق ترامب الانتخابي، عبر تويتر، أن هذا الحديث "مثير للاشمئزاز"، فيما قال ابن الملياردير الجمهوري دونالد ترامب جونيور، إن لبايدن "عقلية عنصرية، مثيرة للاشمئزاز ومهينة (للقيم) الإنسانية".

وعلق تيم سكوت السيناتور الجمهوري الأسود الوحيد، بأنه "سبق لـ 1.3 مليون من الأميركيين السود أن صوّتوا لترامب في 2016. وصباح هذا اليوم، قال جو بايدن لكل واحد منا إننا "لسنا سودا".

وتابع "يمكن القول إنني متفاجئ، ولكن للأسف فإن ما قيل يتطابق مع نزعة الديمقراطيين في الاعتقاد بأن أصوات السود مضمونة".

ويمكن لهذه الحجة أن تثير ضجة بين بعض الناخبين السود الذي يعربون عن أسفهم لأن الديمقراطيين وهيلاري كلينتون اعتقدوا في 2016 أن أصواتهم مضمونة، ما جعلهم غير مبالين بتعزيز الحملات الانتخابية التي تستهدفهم، وفي الواقع أدى ذلك إلى تراجع نسبة مشاركتهم مقارنة بعهدي باراك أوباما.

وقال بايدن في سياق اعتذاره "لم أعتبر أبدا، أبدا، أن (أصوات) الأميركيين الأفارقة مكتسبة مسبقا".

وشدد على أنه جاهز في أي وقت لمقارنة سجله بالخصوص مع سجل دونالد ترامب، وذكّر بتصريحات غير أخلاقية للأخير، على غرار تصنيفه دولا أفريقية بكونها "دولا قذرة"، واتهم ترامب بتنفيذ سياسات تسيء للسود.