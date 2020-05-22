السلطات ربطته بالإرهاب.. إطلاق نار بقاعدة بحرية في تكساس ينتهي بمقتل المهاجم

أطلق مسلح النار في قاعدة تابعة للبحرية الأميركية بمدينة كوربس كريستي في ولاية تكساس فأصاب أحد البحارة، قبل أن يُقتل في مسرح الحادث الذي قالت السلطات إنه مرتبط بالإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ليا غريفز في مؤتمر صحفي "خلصنا إلى أن الحادث الذي وقع (صباح الخميس بالتوقيت المحلي) في قاعدة كوربس كريستي البحرية الجوية مرتبط بالإرهاب".

وأضافت أن المحققين يبحثون عن شخص آخر ربما يكون على صلة بالمهاجم ويتحرك طليقا في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن المهاجم يدعى آدم سليم الساحلي، وهو مقيم في الولايات المتحدة من مواليد سوريا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية أن المهاجم من أنصار السلفية الجهادية على الأرجح.

في غضون ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن البحار الذي أصيب في الهجوم -وهو عضو بالقوة الأمنية للقاعدة- في حالة طيبة وخرج من المستشفى.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل مسلح سعودي ثلاثة بحارة أميركيين في هجوم بقاعدة بنساكولا البحرية في ولاية فلوريدا، وذلك بعد أيام من إطلاق بحار أميركي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي فقتل اثنين منهم ثم انتحر.