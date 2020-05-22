حصيلة مروّعة.. مقتل 43 شخصا وإصابة العشرات في حادث سير بالسودان

لقي 43 شخصا مصرعهم وجرح 31 آخرون في تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في ولاية شمال دارفور، وفق ما ذكرت الشرطة السودانية.

وقال بيان صادر عن الشرطة فجر الجمعة إن حادثا مروريا وقع في منطقة شنقلي طوباي محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، بين شاحنة وسيارة ركاب، مشيرا الى أن الحادث أدى إلى وفاة 43 مواطنا على الأقل وإصابة 31 بعضهم إصابتهم خطرة، وأشار إلى اشتعال النيران في الشاحنة عقب الاصطدام.

وتحظر السلطات التنقل بين منطقة وأخرى منذ 16 أبريل/نيسان، في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعدّ حوادث السيارات شائعة في السودان، وغالبا ما تكون نتيجة للطرق السيئة الصيانة وسوء تطبيق قوانين المرور.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حوادث الطرق قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في السودان في 2018. وقد توفي ثلاثة قضاة سودانيين وأُصيب آخرون في حادث سير بدارفور الثلاثاء الماضي أيضا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى تصادم بين حافلتين إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 29 آخرين في ولاية شمال كردفان.