بعد تبادل التهديدات على تويتر.. هجوم إلكتروني إيراني على مواقع إسرائيلية

أعلنت إسرائيل أن إيران استهدفت عددا كبيرا من مواقعها الإلكترونية بهجوم إلكتروني، وذلك بعد ملاسنة عبر تويتر بين المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبدأت القصة أمس عندما غرّد خامنئي قائلا إن إسرائيل تمارس "إرهاب دولة"، مضيفا أنه منذ تأسيسها يتصرّف "الصهاينة كأنهم ورم سرطاني ويحقّقون أهدافهم عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

وأضاف "إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي؛ فلا شأن لنا بهم. هي إزالة ذلك الكيان الغاصب"، كما وعد بأن تدعم بلاده "كل دولة أو مجموعة تحارب الكيان الصهيوني".

وردّ نتنياهو عبر تويتر قائلا "تهديدات خامنئي بالحل النهائي تذكر بالمخطط النازي عن الحل النهائي للقضاء على الشعب اليهودي"، مضيفا أن أي نظام يهدّد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل.

وفي أحدث التطورات، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس إن إيران استهدفت عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية بهجوم سيبراني إلكتروني.

وأظهر الهجوم رسما لمدينة تل أبيب وهي تشتعل مع رسائل معادية لإسرائيل، بمناسبة ما أسمته إيران "يوم القدس" الذي يوافق غدا الجمعة.

وقال مراسل الجزيرة إن الهجوم طال مواقع إلكترونية تابعة لسلطات محلية وشركات خاصة ومطاعم، ولم يسبب أي ضرر للوزارات أو المنشآت الإستراتيجية.

ويتم إحياء "يوم القدس" في آخر يوم جمعة من شهر رمضان في إيران، وتتخلله عادة مسيرات في عدد من الدول العربية.

ويجدر الذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أدان تعليقات خامنئي، وقال على تويتر "تستنكر الولايات المتحدة تعليقات المرشد الأعلى خامنئي المثيرة للغثيان والمحرّضة على الكراهية والمعادية للسامية. لا مكان لهؤلاء على تويتر أو أي منصّة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي".