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سلطان عمان يستقبل وزير خارجية قطر ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

صورة بثها التلفزيون العُماني للقاء سلطان عمان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري
صورة بثها التلفزيون العُماني للقاء سلطان عمان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريالصحافة العمانية
21/5/2020

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وذكر التلفزيون العماني أن الجانبين استعرضا خلال استقبال السلطان للوزير القطري والوفد المرافق له، في بيت البركة قرب مسقط؛ الأمور ذات الاهتمام المتبادل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن نقل خلال المقابلة تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد ساعات من تلقي أمير دولة قطر اتصالا من سلطان عمان.

وأضافت الوكالة أن المسؤول القطري نقل تمنيات الشيخ تميم بدوام الصحة والسعادة للشعب العماني وبمزيد من التقدم والازدهار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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