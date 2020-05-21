سلطان عمان يستقبل وزير خارجية قطر ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وذكر التلفزيون العماني أن الجانبين استعرضا خلال استقبال السلطان للوزير القطري والوفد المرافق له، في بيت البركة قرب مسقط؛ الأمور ذات الاهتمام المتبادل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن نقل خلال المقابلة تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد ساعات من تلقي أمير دولة قطر اتصالا من سلطان عمان.

وأضافت الوكالة أن المسؤول القطري نقل تمنيات الشيخ تميم بدوام الصحة والسعادة للشعب العماني وبمزيد من التقدم والازدهار.