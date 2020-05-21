خصم 1% من رواتب موظفي مصر لمواجهة كورونا يشعل الغضب بمواقع التواصل

عبر نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار حكومي يقضي بخصم 1% من رواتب الموظفين لمدة عام، بدعوى المساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء موافقتها على مشروع قانون يقضي بخصم 1% من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، و0.5% من أجور المتقاعدين، كمساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع القانون الذي سيحول إلى البرلمان للموافقة عليه ينص على "الخصم لمدة 12 شهرا قادمة اعتبارا من يوليو/تموز 2020".

ويعفى من الخصم "الموظفون الذين تقل أجورهم عن 2000 جنيه مصري (125.7 دولارا)، إلى جانب صلاحية حكومية بإعفاء العاملين في القطاعات المتضررة من الجائحة".

ووفق مشروع القانون، "ستخصص حصيلة المساهمة التكافلية للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا".

وحتى أمس الأربعاء بلغت إصابات كورونا في مصر 13 ألفا و484 حالة، توفي منهم 659، وتعافى 3742.

واتهم النشطاء الحكومة المصرية باتباع سياسة الجباية من جيوب البسطاء، في حين تقوم الحكومات في كل دول العالم بدعم مواطنيها لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

وتساءل آخرون: كيف ترسل الحكومة مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وتتفاخر بذلك، في حين بينما تقوم بخصم رواتب المصريين بحجة عدم وجود سيولة مالية لمواجهة كورونا؟

بينما طالب آخرون الحكومة بأن ترحم الموظفين "الغلابة" وأصحاب المعاشات، وتخصم جزءا من رواتب النواب والوزراء والمستشارين وكبار الضباط الذين يتقاضون رواتب كبيرة.

خصم ١٪ من مرتبات الموظفين و ٠.٥٪ من معاشات العاملين لمواجهة أضرار كورونا. الحكومات كلها بتساند المواطنين الا عندنا بياخدوا منا. طيب ما تجربوا توقفوا مرتبات أعضاء البرلمان لمدة ٦ شهور و تاخدوا نسبة من مستشاري الدولة اللي في كل وزارة و ترحموا الموظفين الغلابة و اصحاب المعاشات — Eman El Kholy (@corrola) May 20, 2020

الحكومة تقرر خصم 1٪ من مرتبات العاملين بالدولة لمدة عام كامل ونصف في المائة من المعاشات لمدة عام أيضا!!!

يعني الموظف الغلبان وصاحب المعاش اللي مش مكفيه ادوية هيشيل الليلة ورجال الأعمال في الطراوه🤔 — Mohammad Abdel-Atty (@smart_egypt) May 20, 2020

الحكومه قررت قبل ما تزود، تنقص

سيتم خصم ١٪؜ من مرتبات العاملين فى الدوله وقطاع اعمال بدء من ١ يوليو ( بيقولوا لمدة سنه- ابقوا قبلونى لو رجعوا الواحد فى الميه تانى للمرتبات) وده عشان كورونا وكمان نص فى الميه من اصحاب المعاشات طالما الكورونا ما عرفتش تخلص عليهم لحد دلوقتى.

✋مسر✋ — بلا ليكا‏🇵🇸 (@KhaledDa24) May 20, 2020

سُلطة النهب قررت خصم 1% من مرتبات الناس كلها بلا استثناء بما فيهم القطاع الخاص والعمالة المؤقتة، والخصم يشمل:

– سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

الجهاز الإداري للدولة

العاملون بالقطاع الخاص

العاملون بالبنوك

1/3#سلطة_النهب https://t.co/Bu7RbslBCq — Ahmed. (@just_alone_l) May 20, 2020

خصم 1% من مرتبات الغلابة لمكافحة الكورونا

طيب مايخصموا 10 % من عشرات ومئات الآلاف اللي بياخدها أحمد موسى واللي زيه ، وشاكوش وحموا بيكا وشلتهم ، والرقاصات والممثلين ، ورجال الأعمال اللي بيدفعوا ربع ضرايبهم ويسيبوا الغلابة اللي مش عارفين يشتروا حتى كمامة ، ولا بخاخ كحول

والله حرام — Gamal Elshal (@Gamal_Elshal) May 21, 2020