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العراق.. غضب بمواقع التواصل لانقطاع الكهرباء والسلطات تبرر بتعرضها لهجمات

انقطاع مستمر للتيار الكهربائي في النجف (رويترز-أرشيف)
انقطاع مستمر للتيار الكهربائي في النجف (رويترز-أرشيف)رويترز
20/5/2020

أثار استمرار انقطاع التيار الكهربائي في العراق ردود فعل شعبية غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بررت وزارة الكهرباء ذلك بتعرض مرافقها للتفجيرات.

وتصدر وسم (هاشتاغ) #العراق_بدون_كهرباء تفاعلات العراقيين على مواقع التواصل، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من فشل الحكومات المتعاقبة في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرغم من صرف مبالغ طائلة على هذا القطاع.

واشتكى البعض من صعوبة قضاء شهر الصيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وشهدت ميسان جنوبي العراق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مظاهرة شعبية أمام مبنى دائرة كهرباء المحافظة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبها، قالت وزارة الكهرباء في بيان الثلاثاء إنها تتعرض لهجمة إرهابية ممنهجة وشرسة تتمثل بالتفجيرات المتكررة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وأضافت أن تفجير الأبراج انعكس سلباً على استقرار منظومة الطاقة الكهربائية، وأثر بشكل بالغ على موقف تجهيز الطاقة الكهربائية بالتزامن مع حلول موسم الصيف.

هجمة ممنهجة لأستهداف ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية . بغداد/إعلام وزارة الكهرباء الاربعاء ٢٠ أيار ٢٠٢٠ تواجه وزارة…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء‏ في الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٠

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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