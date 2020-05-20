العراق.. غضب بمواقع التواصل لانقطاع الكهرباء والسلطات تبرر بتعرضها لهجمات

أثار استمرار انقطاع التيار الكهربائي في العراق ردود فعل شعبية غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بررت وزارة الكهرباء ذلك بتعرض مرافقها للتفجيرات.

وتصدر وسم (هاشتاغ) #العراق_بدون_كهرباء تفاعلات العراقيين على مواقع التواصل، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من فشل الحكومات المتعاقبة في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرغم من صرف مبالغ طائلة على هذا القطاع.

🔻يرجى البدء بالتغريد في هذا الهاشتاك .. بعد إنعدام الكهرباء في محافظات عدة

وصلتني العديد من المناشدات من الأصدقاء للمطالبة بتفعيل الهاشتاك#العراق_بدون_كهرباء pic.twitter.com/upHCFvgiyD — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) May 19, 2020

واشتكى البعض من صعوبة قضاء شهر الصيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

– كل رئيس وزراء يجي يقول: تسلمت الخزانة خاوية.

– وراها نكتشف انه مؤسس جيش الكتروني ولوبيات صحفية يكتبون عنه

بنيويورك تايمز وفورين بولسي ووالخ.

*طبعا هالشي ما يشمل عبدالمهدي.#العراق_بدون_كهرباء#ساتر_المقاومه_الالكتروني

# — مازن الزيدي (@MazenW23) May 20, 2020

عندما توفى اديسون مخترع الكهرباء

عام1931تم اطفاء جميع كهرباء العالم

تكريما له ومازالت الحكومة العراقية

تكرم الرجل الا يومنا هذا#العراق_بدون_كهرباء pic.twitter.com/hcOzvD3BZN — حيدر السيد (@Gx4m2RuB6QX9kfN) May 20, 2020

وشهدت ميسان جنوبي العراق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء مظاهرة شعبية أمام مبنى دائرة كهرباء المحافظة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

محافظة – ميسان متضاهروا وثوار ميسان الابطال

يتوجهون الئ دائرة الكهرباء والاحتجاج امامها بسبب انقطاع التيار الكهرباء ويمهلون يوم واحد فقط عن الانقطاع وبعدها ستستمر تظاهراتهم قرب الدائرة وقالوا : اذا الم يوفون وعودهم سوف تخرج عن ارادتنا ولله خير الناصرين .#العراق_بدون_كهرباء pic.twitter.com/ZQ2l2pDQNS — ʜᴜssᴀɪɴ ɴᴀssᴇʀ (@Husnas98) May 20, 2020

من جانبها، قالت وزارة الكهرباء في بيان الثلاثاء إنها تتعرض لهجمة إرهابية ممنهجة وشرسة تتمثل بالتفجيرات المتكررة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وأضافت أن تفجير الأبراج انعكس سلباً على استقرار منظومة الطاقة الكهربائية، وأثر بشكل بالغ على موقف تجهيز الطاقة الكهربائية بالتزامن مع حلول موسم الصيف.