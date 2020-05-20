المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

أعلن جهاز المخابرات العراقي الأربعاء اعتقال المرشح لخلافة الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، الذي اغتالته القوات الأميركية العام الماضي.

وقال جهاز المخابرات -في بيان مقتضب- إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة المجرم (أبو بكر) البغدادي زعيم تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأضاف البيان أن ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة. من دون الكشف عن مكان الاعتقال.

وكان البغدادي قُتل في عملية إنزال جوي أميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ريف محافظة إدلب (شمالي سوريا).

ولاحقا، عيّن التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائدا له خلفا للبغدادي.

ويستخدم تنظيم الدولة -عادة- أسماء مستعارة لقادته وعناصره لحمايتهم من عمليات الملاحقة والاعتقال.

ويتزامن إعلان اعتقال المرشح المحتمل لخلافة البغدادي في تنظيم الدولة مع تصاعد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم للتنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على التنظيم، بعد باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، والتي اجتاحها التنظيم صيف عام 2014.