"واشنطن بوست" ترجح مسؤولية إسرائيل عن هجوم إلكتروني على ميناء إيراني

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إسرائيل هي المسؤولة عن هجوم إلكتروني استهدف ميناء رجائي الإيراني في التاسع من مايو/أيار الجاري وعرقل حركة الشحن بالميناء لأيام.

ونقلت الصحيفة -في تقرير لها أمس- عن مسؤولين في الاستخبارات والأمن السيبراني ترجيحهم أن يكون عملاء إسرائيليون هم من نفذوا الهجوم ردا على محاولة اختراق أنظمة توزيع المياه في مناطق إسرائيلية ريفية.

وأفادت الصحيفة أن مسؤولا أمنيا في حكومة أجنبية أكد أن الهجوم اتسم بالدقة العالية، وأن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني أكثر خطورة مما أعلنه المسؤولون الإيرانيون.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، محمد راستاد، الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الحاسوب الخاصة بالمنظمة واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.

وكانت الصحيفة قد نشرت في الثامن من مايو/أيار الجاري أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي، ونقلت عن مسؤولين على إطلاع بالحادث قولهم إنه جرى اعتراض الهجوم وإحباطه قبل حدوث أضرار بالغة.